高雄外海商船違停 漁船添風險

2023年帛琉籍「天使輪」在高雄西子灣外海翻覆，上百貨櫃沉沒遲未處理，蚵仔寮漁港近海作業漁船的網具迭遭破壞，民代更指，部分外籍商船疑為節省停泊費，在當地海域違規停泊，造成作業風險，要求市府一個月內協調解決，還漁民安全無虞的作業環境。

議員宋立彬表示，「天使輪」百餘只貨櫃沉入海中未處理，漁民網具經常受損，造成財產損失，更造成大量商船北移，改停泊蚵仔寮、興達外海；漁港3海浬外是近海船隻作業海域，卻長年聚集6、70艘商船，似當成免費的「停船場」，漁民出海需左閃右躲，曾有3艘與商船擦撞，求償無門。

海洋局長石慶豐說，有些商船因提前到，若進港區需交停泊費，因此暫時停留此地，但依中華民國臨海法及外國船隻通過中華民國臨海辦法均不允許，這部分會盡快發文港務公司，航港局及海巡單位，請求確保漁船作業安全。

市長陳其邁日前備詢則說，會責請副市長羅達生及祕書長郭添貴與港務公司、航港局等單位協商，並請海巡署針對違規久停的船舶加強執法；海保署介入處理海洋汙染問題。

宋立彬說，按規定，船舶因故障臨時下錨僅限7天，但這些商船多停泊數月甚至長達一年，卻能在颱風來襲時全數消失進港，顯見是「假故障、真逃費」。此外船隻長期滯留，丟棄冰箱、單車等生活垃圾造成汙染，嚴重衝擊海洋生態與漁獲量。市府1個月內應整合協調，清查違規船舶並限期驅離。

梓官區漁會總幹事張鈞華表示，商船密集停泊影響航道一事，經漁會與航港局及市府協調，情況稍緩解，會持續關注漁民作業安全。

交通部航港局回應，天使輪沉沒後的貨櫃問題，已經完成周邊海域聲納掃測與打撈作業，航港局並與海巡署建立通報機制，掌握滯留船隻清單。今年10月15日起要求投保具國際信評BBB保險公司船東責任險的船舶才能進港，有適航性疑慮的船舶，會實施港口國管制檢查，違者依法管制出港並要求改善。