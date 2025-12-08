星期評論／屏縣補選創新高 惡性循環何時止

2022年九合一大選完迄今，屏東縣已辦23次補選，次數刷新屏東地方選舉紀錄，其中有2名鄉長分別涉貪汙、違反選罷法遭判刑解職，又接續爆發多名鄉鎮長被查出涉賣清潔隊員職位，凸顯地方上酬庸文化與利益網絡，首長守不住權力界限，何時能停止惡性循環？

2014年地方選舉後，該屆任內屏東辦了21次補選，這屆補選次數竟超越；至於檢方偵辦過程中若鄉鎮長收押，縣府派任代理者避免鄉政停擺，對此縣長周春米都派出事務官，傳達「依法行政」意味濃。

本屆屏東相關補選中，兩次為長治鄉、新埤鄉，原長治鄉長古佳川因利用職務核銷私人開銷5萬餘元，遭判刑後辭職；原新埤鄉長潘和源因推出的文宣影響選舉公正性，違反選罷法判刑確定解職，兩鄉接續辦補選；村里長16人因當選無效，還有5人過世，均因任期未過半辦補選。

潮州鎮長周品全則是連任鎮長後官司纏身，早先涉及郭台銘參選總統副總統買連署書案，收押近4個月後復職，又被查出涉賣清潔隊職位再遭收押，檢方認定涉利用權核定清潔隊員，賣職位價碼30萬到80萬元不等，近日起訴後，法院裁定周品全50萬元交保，他二度申請復職，將於今舉行就職，也創另類鄉鎮長紀錄。

竹田鄉前後任鄉長同樣被檢方查出賣清潔隊職位，前鄉長傅民雄任職鄉長期間，利用工程機會協助廠商得標後收賄，2019年遭屏檢起訴，歷時6年審理，兩屆鄉長都當完了，屏東地院一審重判20年，傅民雄上訴後，又因賣官收賄案，遭到起訴；現任竹田鄉長吳振中賣官一審判有期徒刑3年10月、褫奪公權4年，繳交賄款90萬元，依法停職。

鄉鎮長涉貪、賣官頻傳，顯示長期陋習，惡性循環鏈包括首長濫用人事權、賣官價碼化、還人情債，除強化各鄉鎮首長法治觀念，更別忘了「政治」是管理眾人之事，看似微小職權，愈須被認真對待，讓制度回正軌，否則承受代價的都是基層人民。