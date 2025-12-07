屏東國際移民節「新臺祭」推出微型展覽 讓勝利星村化身地球村

2025屏東國際移民節「新臺祭」從11月22日到12月14日在勝利星村登場，今迎來最受矚目「新臺客」大講堂與「新臺風」市集，透過講座、市集與展覽等多元形式，讓新住民文化帶進城市街角。

屏東縣新住民人口數約2萬多人，仍以陸籍為大宗，今天下午勝利星村頓時成為五彩繽紛的地球村，現場有31家來自越南、俄羅斯、法國、泰國、加拿大、西班牙等31家特色攤位，屏東縣長周春米也出席與會，當印度舞表演登場時，周春米也在舞蹈老師帶領隨著節奏一起擺動。

周春米說，國際移民節是每年12月18日，縣府在節日前夕辦新住民慶祝活動，串聯座談、演講並邀請新住民店家參與，透過更多平台與交流，讓大家看見新住民的多元能量。

周春米說，新住民姊妹與移工在台灣深耕超過二、三十年，無論在產業、勞動力或家庭面向，都是台灣社會非常重要的力量。

周春米今致詞時也提到，6日在屏東總圖舉辦文學獎頒獎典禮，來自車城的新住民二代李寬宏拿下最大獎，他以細膩的觀察與文字展現出卓越才華，讓大家深受感動。台灣非常幸運能匯聚來自世界各國的朋友，期盼大家持續努力、互相融合，讓國際能量成為臺灣前進的力量。

社會處表示，今年國際移民節不僅規模擴大，也以全新策展方式，將活動設計為為期3周、橫跨街區與生活空間文化節慶，透過「新臺客」大講堂、「新臺聚」街角化身展場、「新臺風」市集三條路徑，呈現移民文化在屏東的真實脈動。

社會處說，為呈現新住民在屏東真實生活片段，串連勝利星村10間店家，以「從這裡開始的家」為主題，推出十個主題故事的「新臺聚」微型展，還有7家店家推出移民節限定優惠，邀請遊客以散步、喝咖啡、選物的方式，自然走入。