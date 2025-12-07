屏東表揚優良駕駛 將乘客當家人、朋友 「安全抵達目的地」 

屏東縣政府今在潮州轉運站舉辦今年度優良駕駛頒獎典禮，表揚12名優良駕駛，屏東客運駕駛長郭一陽獲金牌駕駛長、屏東客運的蒙義豪獲頒特殊貢獻獎。兩人擔任客運駕駛13年，郭一陽說，將乘客當成家人、朋友，將他們安全載到目的地。

屏東縣政府連3年舉辦優良駕駛選拔，鼓勵縣內客運業者參與，表揚服務態度、操守與行車穩定性方面表現突出駕駛，縣長周春米今頒獎給獲獎的優良駕駛們。

周春米說，屏東縣有市區公車、公路客運、小黃公車以與幸福巴士等多元運輸服務，由屏東客運、高雄客運及捷乘交通三家運輸公司肩負起交通運輸重要責任，這份工作不容易，要時時注意道路安全，面對從年長者到孩童乘客，必須提供最周到與貼心服務，謝謝駕駛們付出，守護交通安全。

交旅處表示，今年有32名駕駛參與選拔，屏東客運16人、高雄客運6人及捷乘交通10人，透過線上與現場投票，選出12名受屏東民眾肯定優良駕駛，總投票數突破2萬票，較去年成長6成。

屏東客運56歲郭一陽以最高票獲「金牌駕駛長獎」，郭一陽說，擔任駕駛長13年，他也分享從小上學搭屏東客運，後來決定從建築業轉換跑道擔任駕駛至今，有機會為家鄉服務，將乘客當成朋友、家人，希望大家平安抵達目的地。

屏東客運63歲的蒙義豪獲頒特殊貢獻獎，他說，開車的路線若遇到視障者時會特別留意，因為視障者搭客運主要是靠手杖反光提醒駕駛停下，有些站點是視障者會經常出現，因為若錯過公車，下班車可能就要等很久。

交旅處表示，其他10名優良駕駛長獎由屏東客運張正修、陳俊良、賴政瑋、蔡博智、范姜建吉、黃柏欽，高雄客運張孝瑄與捷乘交通周順程、郭家興、尤弘志獲得。