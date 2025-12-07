聽新聞
0:00 / 0:00
高雄捷運單日運量35萬再創新高 打破TWICE演唱會單日紀錄
高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次，再創2025年度單日運量新高，突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9931紀錄，同時擠入歷史單日運量第9名，捷運、輕軌合計單日運量突破40萬。而114年日平均運量已達19.3萬，則是歷史新高。
韓國女團TWICE在高雄國家體育場於11月底開唱，連2天吸引大批粉絲排隊搶買周邊商品，捷運站也湧入人潮，且歌手伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋及高雄流行音樂中心海音館演出，到處都吸引人潮。高雄捷運公司當時統計，11月22日捷運運量高達35萬人次，達今年全年度最高運量，歷來單日運量第9名，輕軌也有5.4萬人次。
昨日因韓國AAA頒獎典禮、耶誕生活節、高捷動漫交響音樂會等活動，高捷公司分析R17世運站出站達3.3萬人次、中央公園站出站達3萬人次、左營站3.4萬人次則是全線運量站，高雄車站與巨蛋站也都突破2.5萬人次，「全線單日運量達35萬1267人次，再創2025年度單日運量新高！可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花」。
「世運主場館明年度已全數預約完，其他團體要等到後年了！」陳其邁表示，演唱會經濟和城市行銷配合下，對城市形象大加分，例如城市各景點點燈，並利用智慧城市管理系統、智慧交通分析民眾結構，調整公共服務，大力交通疏散時間，「高雄把粉絲放在心目中的Ｃ位，持續精進各式服務」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言