高雄捷運單日運量35萬再創新高 打破TWICE演唱會單日紀錄

高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次，再創2025年度單日運量新高，突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9931紀錄，同時擠入歷史單日運量第9名，捷運、輕軌合計單日運量突破40萬。而114年日平均運量已達19.3萬，則是歷史新高。

韓國女團TWICE在高雄國家體育場於11月底開唱，連2天吸引大批粉絲排隊搶買周邊商品，捷運站也湧入人潮，且歌手伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋及高雄流行音樂中心海音館演出，到處都吸引人潮。高雄捷運公司當時統計，11月22日捷運運量高達35萬人次，達今年全年度最高運量，歷來單日運量第9名，輕軌也有5.4萬人次。

昨日因韓國AAA頒獎典禮、耶誕生活節、高捷動漫交響音樂會等活動，高捷公司分析R17世運站出站達3.3萬人次、中央公園站出站達3萬人次、左營站3.4萬人次則是全線運量站，高雄車站與巨蛋站也都突破2.5萬人次，「全線單日運量達35萬1267人次，再創2025年度單日運量新高！可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花」。