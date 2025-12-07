快訊

塑膠微粒可能引發健康問題嗎？全球最嚴格食安機構告訴你答案

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄捷運單日運量35萬再創新高 打破TWICE演唱會單日紀錄

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次，再創2025年度單日運量新高。圖／高雄捷運公司提供
高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次，再創2025年度單日運量新高。圖／高雄捷運公司提供

高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次，再創2025年度單日運量新高，突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9931紀錄，同時擠入歷史單日運量第9名，捷運、輕軌合計單日運量突破40萬。而114年日平均運量已達19.3萬，則是歷史新高。

韓國女團TWICE在高雄國家體育場於11月底開唱，連2天吸引大批粉絲排隊搶買周邊商品，捷運站也湧入人潮，且歌手伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋及高雄流行音樂中心海音館演出，到處都吸引人潮。高雄捷運公司當時統計，11月22日捷運運量高達35萬人次，達今年全年度最高運量，歷來單日運量第9名，輕軌也有5.4萬人次。

昨日因韓國AAA頒獎典禮、耶誕生活節、高捷動漫交響音樂會等活動，高捷公司分析R17世運站出站達3.3萬人次、中央公園站出站達3萬人次、左營站3.4萬人次則是全線運量站，高雄車站與巨蛋站也都突破2.5萬人次，「全線單日運量達35萬1267人次，再創2025年度單日運量新高！可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花」。

「世運主場館明年度已全數預約完，其他團體要等到後年了！」陳其邁表示，演唱會經濟和城市行銷配合下，對城市形象大加分，例如城市各景點點燈，並利用智慧城市管理系統、智慧交通分析民眾結構，調整公共服務，大力交通疏散時間，「高雄把粉絲放在心目中的Ｃ位，持續精進各式服務」。

高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次，再創2025年度單日運量新高。圖／高雄捷運公司提供
高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次，再創2025年度單日運量新高。圖／高雄捷運公司提供

高雄捷運 韓國 演唱會

延伸閱讀

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」　美容師揭上海0人演唱會真相

安心亞「打人嗆聲、耍流氓」畫面流出　女星殺夫被打到掛彩

「台版Jennie」真面目曝光！孫淑媚素顏紅眉頂大媽頭　直喊犧牲

「台版Jennie」太狂！孫淑媚薄紗辣舞 好身材全見

相關新聞

後菸葉時代…美濃農會共同運銷金額首度破5億元 將進入全國前三大

高雄美濃過去有「菸葉王國」之稱，台灣加入WTO後菸葉停產，農民被迫轉型，現在以稻米、白玉蘿蔔及野蓮等作物著稱。農會總幹事...

高雄捷運單日運量35萬再創新高 打破TWICE演唱會單日紀錄

高雄市近期周末活動不斷，昨日在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，加上中央公園耶誕生活節，高雄捷運昨日單日運量達35萬人次...

屏東縣測速照相數量全國第3多 警方：執法固定桿僅36支

警政署日前在立法院答詢時表示，屏東縣內固定測速桿138支，各縣市排名第3，非六都第一，引發議論。屏東縣警局交通隊表示，屏...

邁向能源自主 全台首座高雄海底電纜廠啟用

全台首座海底電纜廠昨在高雄洲際商港啟用，是擁有專用碼頭的高階電纜製造廠。過往台灣離岸風電使用的電纜都仰賴進口，價格、交貨...

建城150周年盛事！恆春劇場館開幕 光雕樂聲點亮古城

恆春劇場館昨日啟用，全國最南端的誠品書店也同步試營運，是恆春建城150周年壓軸盛事。屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」活...

快儲水！一張圖看高市這6區將大規模停水10小時 原因曝光

高雄市自來水公司澄清湖廠69kV變電站明天將實施電氣設備檢驗，台水在網站公告，包括苓雅區全區、仁武區全區、三民多數里以及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。