後菸葉時代…美濃農會共同運銷金額首度破5億元 將進入全國前三大

高雄美濃過去有「菸葉王國」之稱，台灣加入WTO後菸葉停產，農民被迫轉型，現在以稻米、白玉蘿蔔及野蓮等作物著稱。農會總幹事鍾清輝宣布，今天是美濃果菜共同運銷金額首度突破5億元的紀念日，比去年同期成長7千萬元，預計年底可達5.5億元，野蓮加入運銷是最大功臣，上任後共同運銷金額成長近10倍之多，將持續挑戰全國農會共同運銷冠軍寶座。

農作物通路多元，各地農會收運蔬果為農民銷售作物，美濃農會共同運銷的作物涵蓋蔬菜和水果，主要銷售至北農、板橋及三重共四個市場拍賣，全國共同運銷冠軍通常為高雄燕巢農會及雲林二崙農會。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，2024年共同運銷金額共4.5億元，今年至今已經突破5億元，蔬菜和水果分別為3.5億和2億，運銷前5名為敏豆、野蓮、木瓜、番茄、茄子，光敏豆與野蓮就各占1億元之多。野蓮今年首度農會運銷，有了野蓮助攻導致整體金額大增，預估排名會進入全國前3名。