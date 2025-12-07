後菸葉時代…美濃農會共同運銷金額首度破5億元 將進入全國前三大

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃種植大面積白玉蘿蔔，冬季拔蘿蔔吸引許多遊客報名參加。圖／取自美濃區農會粉專
高雄美濃過去有「菸葉王國」之稱，台灣加入WTO後菸葉停產，農民被迫轉型，現在以稻米、白玉蘿蔔及野蓮等作物著稱。農會總幹事鍾清輝宣布，今天是美濃果菜共同運銷金額首度突破5億元的紀念日，比去年同期成長7千萬元，預計年底可達5.5億元，野蓮加入運銷是最大功臣，上任後共同運銷金額成長近10倍之多，將持續挑戰全國農會共同運銷冠軍寶座。

農作物通路多元，各地農會收運蔬果為農民銷售作物，美濃農會共同運銷的作物涵蓋蔬菜和水果，主要銷售至北農、板橋及三重共四個市場拍賣，全國共同運銷冠軍通常為高雄燕巢農會及雲林二崙農會。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，2024年共同運銷金額共4.5億元，今年至今已經突破5億元，蔬菜和水果分別為3.5億和2億，運銷前5名為敏豆、野蓮、木瓜、番茄、茄子，光敏豆與野蓮就各占1億元之多。野蓮今年首度農會運銷，有了野蓮助攻導致整體金額大增，預估排名會進入全國前3名。

鍾清輝強調，加入WTO後農業被迫轉型，這些年農會推動友善耕作和產銷履歷，規畫「農業經營專區」衍生生態多樣性，從原本的煙草和稻田（繳公糧），變成稻米（147契作）、雜糧、蔬菜、水果，單一作物變成食材珠寶盒，今日成績證明，美濃農民的「韌性」和「硬頸」精神可敬，只要農民不放棄，農會會持續創造被農民需要的價值。

美濃是全台野蓮最大產區，今年首度加入農會共同運銷，今年度已為農會增加9千萬運銷金額。圖／本報資料照
美濃農會規畫「農業經營專區」作物呈現多樣性，圖／農會提供
