屏東縣測速照相數量全國第3多 警方：執法固定桿僅36支

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內固定測速桿138支，各縣市排名第3，非六都第一，引發議論。屏東縣警局交通隊表示，屏東縣約1460公里道路中，若依實際啟用與密度來，真正裝有主機、持續執法固定桿僅36支。圖／報系資料照
警政署日前在立法院答詢時表示，屏東縣內固定測速桿138支，各縣市排名第3，非六都第一，引發議論。屏東縣警局交通隊表示，屏東縣約1460公里道路中，若依實際啟用與密度來，真正裝有主機、持續執法固定桿僅36支。

交通隊表示，從全國數據來看，若依照「實際啟用」與「密度」，屏東約1460公里道路中，真正裝有主機、持續執法固定桿僅36支，平均約每40公里1支，今年1至10月固定測速取締件數相較較2023年大幅減少逾六成，設備數量與「愛不愛開罰單」並非同件事，重點在於風險導向與密度是否合理。

爭議最多的屏鵝公路為例，警方表示，南州至墾丁南灣約142公里有15支測速桿，實際啟用執法僅4支，約每35公里一支，與外界「每2、3公里一支」的印象明顯不符；同一期間，進入墾丁車流由約174萬輛成長至近193萬輛以上，觀光人潮並未「被嚇跑」，反而在車流增加，相關路段固定測速取締件數及事故件數持續下降，顯示透過速度管理與工程、宣導配套，確實有助壓低風險。

學者曾提醒，檢視測速照相應回到三個關鍵，是否有事故與車流數據做依據、是否公開透明告知、是否實際帶來安全成效。屏東縣在這三方面皆有作為，除依據事故熱區與車流特性調整點位，也主動公開設備位置與統計，定期檢視各路段事故、違規與車流變化，確認設備確實有助提升安全。

交通隊表示，採「情境管理」方式彈性調整啟用時段與點位，搭配事前宣導、柔性勸導與針對重大危險違規的強力取締，落實「有溫度的執法」。未來倘若警政署就固定式測速照相設置原則進一步研議量化標準及汰除機制時，屏東縣警局將主動配合辦理，依新制持續盤點、檢討與優化設備設置與啟用策略。

