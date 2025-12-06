快儲水！一張圖看高市這6區將大規模停水10小時 原因曝光

高雄市自來水公司澄清湖廠69kV變電站明天將實施電氣設備檢驗，台水在網站公告，包括苓雅區全區、仁武區全區、三民多數里以及前鎮、鳳山及鳥松部分區里等住戶，將從明天上午8到晚間6時，大規模停水共10小時，民眾儲水要快。

水公司網站上公告表示，因澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，明天上午8時迄明晚6時為止，停水區域包括苓雅區全區、仁武區全區，以及三民區本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、寶獅里、本揚里、本文里、寶業里、寶慶里、寶民里、寶國里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、本館里、寶中里。

此外，鳥松區大華里、鳥松里、夢裡里；鳳山區忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里，和前鎮區的瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。

水公司表示，實際執行時，將盡量縮小停水範圍及時間，停水時間請民眾慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染；停水範圍區域內的用戶，請自行儲水備用，作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。