邁向能源自主 全台首座高雄海底電纜廠啟用

全台首座海底電纜廠昨在高雄洲際商港啟用，是擁有專用碼頭的高階電纜製造廠。過往台灣離岸風電使用的電纜都仰賴進口，價格、交貨期限受制，如今國內可自製供應，並具外銷潛力。

這座海底電纜廠由華新能源建置，廠房占地7萬多坪，含1座50公尺高塔樓，港廠合一，投資逾180億元，約帶動400個就業機會，預訂2027年量產，總統府資政沈榮津、高雄市長陳其邁等人出席見證。

陳其邁說，離岸風電為能源轉型關鍵動能，海底電纜更是不可或缺的基礎設施。這次啟用的高雄港A6-A碼頭為國內首座專用海纜碼頭，可大幅提升組裝與運輸效率，市府2022年起跨局處協助，2年內完成建廠。

華新董事長焦佑倫說，這處廠房總長1公里，生產電纜可以直線做到底，全世界電纜廠沒這樣的條件，堪稱「電纜業夢想之地」。且碼頭全長230公尺、水深13.5公尺，是做海纜最好的條件。未來廠區海纜最重1萬公噸、長25至50公里不等，全亞洲找不到這麼完美的土地。

焦佑倫指能源韌性是國家經濟和國家安全的關鍵，台灣須確保能源供應的穩定和自主，才能在全球供應鏈變動下，展現強大韌性和競爭力。這座電纜廠與全球3大海纜廠之一的丹麥NKT集團合作，把世界最好海纜產品帶入台灣，並從台灣出發帶向國際。

離岸風電設備商賴文祥說，海纜是離岸風電系統關鍵環節，負責將風機產生的電力輸送至台電電網，台灣西海岸超過450座離岸風機，未來新建風場可使用國產海底電纜，不再受制於人，甚至還能外銷。