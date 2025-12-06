聽新聞
白沙屯媽祖贊境湧逾10萬人 岡山壽天宮今晚不關廟門
苗栗白沙屯媽祖有史以來首次南下高雄岡山贊境與「三山媽祖」一同遶境賜福，慶祝岡山壽天宮建廟313周年，今天岡山湧入超過10萬名信眾，街頭萬人空巷，晚間入夜壽天宮仍持續湧進參拜香客，壽天宮廟方今晚強調「不關廟門」要讓信眾一睹「粉紅超跑」風采。
此次白沙屯媽祖是受岡山壽天宮之邀參與建廟313周年盛典，一同與岡山壽天宮、聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮媽祖組成「4媽會」，4大天后今天上午在岡山市區展開繞境，不少來自來自南部各地的信眾都紛紛到岡山市區「鑽轎底」，明天也同樣將在岡山市區賜福。
壽天宮廟方指出，這是建廟300多年來的一大盛會，不少信眾都想一睹「粉紅超跑」，除了白沙屯媽祖晚間已經駐駕在壽天宮外，「粉紅超跑」也停駕在拜殿，因此壽天宮今晚不熄燈、不關廟門，要讓信眾都能近身貼近媽祖，向媽祖祈願。
由於直到晚間10時，仍有大批信眾湧入，廟方不斷呼籲信眾互相守護秩序，不要推擠，有序排隊進入廟內參拜，同時為響應環保，每人持1炷香參拜即可。並鼓勵民眾參拜後在周邊逛夜市吃小吃時，垃圾不落地，集中垃圾在垃圾集中處，一同維持環境整潔。
