把高雄裝進伴手禮 青年設計師攜手農漁會重塑品牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市青年局攜手5組青年設計團隊與4大農漁會，透過高雄特色伴手禮青年設計改造計畫重新擦亮在地農漁會物產。圖／青年局提供
高市青年局攜手5組青年設計團隊與4大農漁會，透過高雄特色伴手禮青年設計改造計畫重新擦亮在地農漁會物產。圖／青年局提供

一項小小的伴手禮，不僅是商品，更是一座城市的名片。高市青年局推動特色伴手禮青年設計改造計畫，今天在駁二藝術特區 Pinway8號倉庫亮相，5組青年設計團隊攜手在地4大農漁會，以全新品牌識別與包裝呈現伴手禮，更時尚、更具風格，每一件作品更像承載城市記憶，將高雄的味道和故事重新呈現。

副市長李懷仁指出，高雄的農漁產品一向深受肯定，但優秀的產品若無法說出吸引人的故事，便很難走出地方，好產品不再是競爭保證，如何讓百年品牌或世代傳承的物產，以新的敘事方式跟上世代變化，是此次計畫背後最重要的命題。

李懷仁表示，透過專業設計讓在地物產被更多人理解，高雄好的東西，需要新的包裝、有溫度的包裝，也需要說得出故事的包裝，讓屬於高雄的驕傲得以走向更遠的市場。

這項計畫帶領青年設計師深入產地，走進漁港、農地、加工場，理解產品從產出到包裝的每一道環節，也聆聽第一線從業者的期待與困境，這次媒合高雄區漁會、小港區漁會、內門區農會與阿蓮區農會，將魚鬆、海味乾貨、芭蕉禮盒、龍眼蜜等農特產品，重新改造包裝。

大梨設計以對小港的土地情感為底，用三段海色描繪漁村的一日變化，讓海味乾貨不再只是傳統食品，而是一段可收藏的生活風景；只是工作室以插畫勾勒惡地地形的力度與水果香氣的柔軟，讓內門芭樂和芭蕉的禮盒兼具文化性與地方故事。

安根文化設計協助高雄區漁會梳理品牌策略，並以童年味覺記憶結合港都色譜，重構魚鬆的情感價值；翔鈴設計以女性視角詮釋大崗山龍眼蜜的溫暖光芒，讓蜂蜜的視覺語言更立體、也更具品牌識別性；仰角視覺整合以光為主軸，重新建構港灣風情，融入包裝設計裡。

青年局長林楷軒觀察，許多農漁會的伴手禮往往由第一線人員親手包裝，自產自銷，透過青年設計師創意，伴手禮不只是產品，而是一份能放進行李箱、也能放進記憶裡的高雄，成為移動的名片。成果展今、明兩天在駁二 Pinway 8 號倉庫展出。

青年設計師透過設計導入，讓高雄伴手禮走向更年輕、多元且具城市意象的新面貌。圖／青年局提供
青年設計師透過設計導入，讓高雄伴手禮走向更年輕、多元且具城市意象的新面貌。圖／青年局提供
「仰角視覺整合 ANGLE Visual Integration」以陽光、海港與城市節奏提煉識別語彙，打造沉穩且具未來感的高雄形象，並延伸至多元包裝應用。圖／青年局提供
「仰角視覺整合 ANGLE Visual Integration」以陽光、海港與城市節奏提煉識別語彙，打造沉穩且具未來感的高雄形象，並延伸至多元包裝應用。圖／青年局提供
「翔鈴設計 Shining Design」將金色光澤、蜂巢紋理與地形線條融入包裝，詮釋阿蓮區大崗山龍眼蜜在地特色。圖／青年局提供
「翔鈴設計 Shining Design」將金色光澤、蜂巢紋理與地形線條融入包裝，詮釋阿蓮區大崗山龍眼蜜在地特色。圖／青年局提供
「ACnD 安根文化設計」以「海風吹拂的記憶」為概念，呈現高雄區漁會魚鬆禮盒的在地故事。圖／青年局提供
「ACnD 安根文化設計」以「海風吹拂的記憶」為概念，呈現高雄區漁會魚鬆禮盒的在地故事。圖／青年局提供
「大梨設計 Dualai Studio」使用清晨淡藍、正午亮藍、夜海深藍三種色調，重構小港「海味日常」。圖／青年局提供
「大梨設計 Dualai Studio」使用清晨淡藍、正午亮藍、夜海深藍三種色調，重構小港「海味日常」。圖／青年局提供
「只是工作室 ZISHI ART」以惡地地貌與果香柔軟的反差，展現內門農產的風土魅力。圖／青年局提供
「只是工作室 ZISHI ART」以惡地地貌與果香柔軟的反差，展現內門農產的風土魅力。圖／青年局提供
開展首日吸引民眾湧入參觀，透過全新設計更能感受高雄物產背後的故事，期待未來商品實體上市後能作為節慶贈禮首選。圖／青年局提供
開展首日吸引民眾湧入參觀，透過全新設計更能感受高雄物產背後的故事，期待未來商品實體上市後能作為節慶贈禮首選。圖／青年局提供

設計師 青年 伴手禮 禮盒 高雄市 品牌

