把高雄裝進伴手禮 青年設計師攜手農漁會重塑品牌

一項小小的伴手禮，不僅是商品，更是一座城市的名片。高市青年局推動特色伴手禮青年設計改造計畫，今天在駁二藝術特區 Pinway8號倉庫亮相，5組青年設計團隊攜手在地4大農漁會，以全新品牌識別與包裝呈現伴手禮，更時尚、更具風格，每一件作品更像承載城市記憶，將高雄的味道和故事重新呈現。

副市長李懷仁指出，高雄的農漁產品一向深受肯定，但優秀的產品若無法說出吸引人的故事，便很難走出地方，好產品不再是競爭保證，如何讓百年品牌或世代傳承的物產，以新的敘事方式跟上世代變化，是此次計畫背後最重要的命題。

李懷仁表示，透過專業設計讓在地物產被更多人理解，高雄好的東西，需要新的包裝、有溫度的包裝，也需要說得出故事的包裝，讓屬於高雄的驕傲得以走向更遠的市場。

這項計畫帶領青年設計師深入產地，走進漁港、農地、加工場，理解產品從產出到包裝的每一道環節，也聆聽第一線從業者的期待與困境，這次媒合高雄區漁會、小港區漁會、內門區農會與阿蓮區農會，將魚鬆、海味乾貨、芭蕉禮盒、龍眼蜜等農特產品，重新改造包裝。

大梨設計以對小港的土地情感為底，用三段海色描繪漁村的一日變化，讓海味乾貨不再只是傳統食品，而是一段可收藏的生活風景；只是工作室以插畫勾勒惡地地形的力度與水果香氣的柔軟，讓內門芭樂和芭蕉的禮盒兼具文化性與地方故事。

安根文化設計協助高雄區漁會梳理品牌策略，並以童年味覺記憶結合港都色譜，重構魚鬆的情感價值；翔鈴設計以女性視角詮釋大崗山龍眼蜜的溫暖光芒，讓蜂蜜的視覺語言更立體、也更具品牌識別性；仰角視覺整合以光為主軸，重新建構港灣風情，融入包裝設計裡。

青年局長林楷軒觀察，許多農漁會的伴手禮往往由第一線人員親手包裝，自產自銷，透過青年設計師創意，伴手禮不只是產品，而是一份能放進行李箱、也能放進記憶裡的高雄，成為移動的名片。成果展今、明兩天在駁二 Pinway 8 號倉庫展出。