恆春劇場館啟用 全國最南誠品書店同步試營運

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春劇場館今日啟用。記者潘奕言／攝影
恆春劇場館今日啟用。記者潘奕言／攝影

恆春建城150周年壓軸盛事，恆春劇場館今日啟用，全國最南端的誠品書店也同步試營運。屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」活動串連恆春古城四座城門，並以光雕點亮古城，共同見證半島文化新地標啟航。

縣府2021年啟動恆春文化中心計畫，繼去年民謠館開幕，今年劇場館完工啟用。恆春文化中心整合海洋文化、古蹟等元素，以文化港灣為隱喻，曲牆地景式建築外觀與古城牆相互呼應，打造承載演藝與文化傳承的船型設計。

其中劇場館為地下一層、地上五層建築，包含670席表演廳、200席視聽室、排練空間與文創餐飲空間，全國最南端的誠品書店也同步試營運。開幕後將舉辦一連5場節目，包括陳明章音樂會、民歌演唱會、聖誕親子音樂劇與音樂劇；另每周六劇場館大廳也有免費沙龍音樂會。

為了迎接劇場館開幕，恆春四城門同步展開盛大表演，西門由恆春與滿州民謠團隊演唱，南門由創作樂團詮釋老調新聲，北門由高士古謠隊吟唱排灣族古調，開幕主秀於東門登場，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹Puljimu部落古謠隊演出。

開幕周六、日晚上6時至10時於南門舉辦光雕展，結合交響樂、民謠與原民古謠，以光影與樂章演繹古城150年的歷史風華。縣長周春米表示，恆春劇場館是全台最南端的藝文展演基地，為恆春半島文化發展邁向重要里程碑。

恆春劇場館今日啟用，全國最南端的誠品書店也同步試營運。記者潘奕言／攝影
恆春劇場館今日啟用，全國最南端的誠品書店也同步試營運。記者潘奕言／攝影
恆春劇場館今日啟用，屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」活動串連恆春古城四座城門，並以光雕點亮古城。記者潘奕言／攝影
恆春劇場館今日啟用，屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」活動串連恆春古城四座城門，並以光雕點亮古城。記者潘奕言／攝影
恆春劇場館今日啟用，屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」活動串連恆春古城四座城門，並以光雕點亮古城。記者潘奕言／攝影
恆春劇場館今日啟用，屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」活動串連恆春古城四座城門，並以光雕點亮古城。記者潘奕言／攝影

