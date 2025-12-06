快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

馬祖縣長盃羽球賽開打 逾200選手參賽

中央社／ 連江縣6日電

連江縣第2屆縣長盃羽球錦標賽今明2天開打，包括莒光、東引等離島，超過200名選手參賽。連江縣體育會羽球委員會總幹事陳聖泓表示，馬祖羽球人口超過300人，為全縣之最。

由連江縣政府主辦的第2屆縣長盃羽球錦標賽，今明2天在南竿鄉登場。社會組為不分性別雙打，再分為菁英、甲組、乙組與歡樂組。學生組則包括國中男雙、女雙，國小低年級男單、女單，以及國小高年級男單、女單，共10組別。

陳聖泓告訴中央社記者，今年縣長盃超過200名選手報名，因縣內無國手或職業選手，賽事目的是以球會友。委員會更邀請中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫，以及台灣本島的13名羽球選手，與地區球友切磋球藝。

陳聖泓表示，羽球為馬祖最具人氣的運動項目，球友遍及四鄉五島，人數超過300人。她觀察，球友凝聚力強加上馬祖人際關係緊密，只要有人在群組登高一呼，就能隨時找到球友打球。而羽球更讓許多來馬祖工作的台灣本島人，快速融入在地生活圈，真正達到「以球會友」精神。

連江縣長王忠銘於今天上午的開幕式致詞表示，感謝教育部大力支持，讓馬祖擁有符合羽球賽事標準的連江縣民樂活多功能體育館。羽球是馬祖最多人從事的運動，希望將來能誕生在地培育的奧運羽球國手。

馬祖 體育館 運動 王忠銘

延伸閱讀

陳雪生促馬祖夜間後送改善 空勤農曆年前完成夜航訓練

連江縣補助梅石藝文中心千萬元 議員質疑募款成效

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

朱宥勳寫金門馬祖世代認同掙扎 盼成理解契機

相關新聞

白沙屯媽祖與三山媽祖首次同樂賜福 今岡山遶境萬人空巷

「粉紅超跑」苗栗白沙屯媽祖有史以來首次南下高雄岡山與「三山媽祖」一同遶境賜福，並慶祝岡山壽天宮建廟313周年，今天4媽齊...

把高雄裝進伴手禮 青年設計師攜手農漁會重塑品牌

一項小小的伴手禮，不僅是商品，更是一座城市的名片。高市青年局推動特色伴手禮青年設計改造計畫，今天在駁二藝術特區 Pinw...

恆春劇場館啟用 全國最南誠品書店同步試營運

恆春建城150周年壓軸盛事，恆春劇場館今日啟用，全國最南端的誠品書店也同步試營運。屏東縣政府以「牽手傳唱・萬人護城」活動...

金門罕見盛事！縣長、民代、博士同批晉匾 塔后陳氏宗祠風光

金門塔后陳氏宗祠即將進行奠安，今日舉行隆重晉主儀式，包括金門縣長陳福海、縣議員吳佩雯、金湖鎮長陳文顧等地方首長與民代、將...

博士喜悅化為公益 陳賢德伉儷攜兒捐50萬守護金門弱勢兒少

金門家扶中心今日收到一筆充滿祝福的50萬元善款，來自長期支持家扶、擔任「兒保之友」長達25年的陳賢德、黃蓮治伉儷，這次捐...

換上民國風學生服 百年後浦洋樓換裝走讀吸睛登場

穿上民國風女學生服或復古長袍，走進金門後浦街區，彷彿時光倒轉。文化部所屬國立台南生活美學館今天下午攜手王慶雲洋樓，舉辦「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。