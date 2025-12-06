馬祖縣長盃羽球賽開打 逾200選手參賽

連江縣第2屆縣長盃羽球錦標賽今明2天開打，包括莒光、東引等離島，超過200名選手參賽。連江縣體育會羽球委員會總幹事陳聖泓表示，馬祖羽球人口超過300人，為全縣之最。

由連江縣政府主辦的第2屆縣長盃羽球錦標賽，今明2天在南竿鄉登場。社會組為不分性別雙打，再分為菁英、甲組、乙組與歡樂組。學生組則包括國中男雙、女雙，國小低年級男單、女單，以及國小高年級男單、女單，共10組別。

陳聖泓告訴中央社記者，今年縣長盃超過200名選手報名，因縣內無國手或職業選手，賽事目的是以球會友。委員會更邀請中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫，以及台灣本島的13名羽球選手，與地區球友切磋球藝。

陳聖泓表示，羽球為馬祖最具人氣的運動項目，球友遍及四鄉五島，人數超過300人。她觀察，球友凝聚力強加上馬祖人際關係緊密，只要有人在群組登高一呼，就能隨時找到球友打球。而羽球更讓許多來馬祖工作的台灣本島人，快速融入在地生活圈，真正達到「以球會友」精神。

連江縣長王忠銘於今天上午的開幕式致詞表示，感謝教育部大力支持，讓馬祖擁有符合羽球賽事標準的連江縣民樂活多功能體育館。羽球是馬祖最多人從事的運動，希望將來能誕生在地培育的奧運羽球國手。