金門罕見盛事！縣長、民代、博士同批晉匾 塔后陳氏宗祠風光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（中）今天在夫人許梨羨（左）、兒子陳麒翔（右）的陪同下，遵循古禮到塔后陳氏宗祠晉匾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（中）今天在夫人許梨羨（左）、兒子陳麒翔（右）的陪同下，遵循古禮到塔后陳氏宗祠晉匾。記者蔡家蓁／攝影

金門塔后陳氏宗祠即將進行奠安，今日舉行隆重晉主儀式，包括金門縣長陳福海、縣議員吳佩雯、金湖鎮長陳文顧等地方首長與民代、將軍，以及多位學有專精的博士宗親共12人同批晉匾，場面盛大。這也是金門首度有宗祠同時集結縣級首長、民意代表與博士一同晉匾，族人都引以為榮。

陳氏宗親在今天上午7點多集結將近200人組成晉匾隊伍，由宗族長老主祭，準備豬、羊及各式祭品祭祖，隊伍於上午8時30分在鞭炮、鑼鼓及樂隊聲中，自塔后陳氏宗祠出發，沿金湖山外街區及塔后地區繞境遶行，場面熱鬧隆重，由於陣仗浩大、警力隨行戒護，沿途民眾一度誤以為有總統或中央高層長官到訪。

隨後在宗祠內舉行的謁祖與獻匾典禮中，陳福海夫婦、吳佩雯與夫婿陳志斌等人依循古禮上香祭拜歷代祖先，獻上象徵學業、德行與貢獻的大紅匾額，表達感念祖德、承繼宗族精神之意。陳福海更是一口氣晉了2塊匾，分別是「縣長賀匾」與個人晉匾。

據了解，此次共有12位陳氏宗親晉匾，除陳福海、吳佩雯、陳文顧外，亦包括已故前鎮長陳雲軒、退役將軍陳國增、陳金塔等6位博士宗親，象徵陳氏家族在公共服務、學術與社會貢獻上的累積成果。

陳福海表示，能在縣長任內完成晉匾深感光榮，且此次與兄長陳福山「兄弟同時晉匾」，加上姪媳呂怡豔同批晉匾，一家有3人同享榮耀，更顯格外珍貴。他強調，這不僅是個人榮耀，更屬宗族共同光榮，也期盼未來有更多優秀子弟投入公共事務與服務鄉里。

身為金門媳婦的吳佩雯則表示，她從小在台灣成長，第一次全程參與宗祠晉匾與謁祖古禮，深刻感受到宗族文化傳承的力量。她指出，不少宗親特別自台灣，甚至新加坡、馬來西亞返鄉參與，顯示宗祠儀式對凝聚家族情感的重要性。

吳佩雯也感謝祖先庇佑及宗親支持，表示將持續為金門付出，並預告明年她將繼續角逐議員連任。她說，晉匾不僅是榮耀象徵，更是家族精神傳承的重要載體，每一塊匾額都寄託著對後代的期許與祝福。

塔后社區首位博士陳金塔（左二）今天也與母親與姐姐們一起晉匾，讓他們全家覺得倍感榮耀。記者蔡家蓁／攝影
塔后社區首位博士陳金塔（左二）今天也與母親與姐姐們一起晉匾，讓他們全家覺得倍感榮耀。記者蔡家蓁／攝影
金門塔后陳氏宗祠今日舉行隆重晉主典禮，金門縣長陳福海主持傳統的點主儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門塔后陳氏宗祠今日舉行隆重晉主典禮，金門縣長陳福海主持傳統的點主儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右二）此次與兄長陳福山（右三）此次「兄弟晉匾」，在宗族內傳為佳話。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右二）此次與兄長陳福山（右三）此次「兄弟晉匾」，在宗族內傳為佳話。記者蔡家蓁／攝影
退役將軍陳國增今天也到場晉匾，他說，這是暌違將近60年宗祠再次辦晉匾，覺得相當光榮。記者蔡家蓁／攝影
退役將軍陳國增今天也到場晉匾，他說，這是暌違將近60年宗祠再次辦晉匾，覺得相當光榮。記者蔡家蓁／攝影
陳氏宗親今天上午集結將近200人組成晉匾隊伍，由宗族長老主祭，準備豬、羊及各式祭品祭祖，隊伍在鞭炮、鑼鼓及樂隊聲中，繞行整個山外、塔后地區，相當盛大。記者蔡家蓁／攝影
陳氏宗親今天上午集結將近200人組成晉匾隊伍，由宗族長老主祭，準備豬、羊及各式祭品祭祖，隊伍在鞭炮、鑼鼓及樂隊聲中，繞行整個山外、塔后地區，相當盛大。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯（左二）與夫婿陳志斌（左一）依循古禮上香祭拜歷代祖先，並獻上大紅匾額，首次參與晉匾儀式，讓她直說很感動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯（左二）與夫婿陳志斌（左一）依循古禮上香祭拜歷代祖先，並獻上大紅匾額，首次參與晉匾儀式，讓她直說很感動。記者蔡家蓁／攝影

陳福海 金門 馬來西亞 傳承

