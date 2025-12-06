博士喜悅化為公益 陳賢德伉儷攜兒捐50萬守護金門弱勢兒少

金門家扶中心今日收到一筆充滿祝福的50萬元善款，來自長期支持家扶、擔任「兒保之友」長達25年的陳賢德、黃蓮治伉儷，這次捐款不僅因家中兒子陳為展順利取得博士學位、迎來人生重要里程碑，更象徵一家人將家庭喜悅化為實際行動，持續守護金門地區弱勢兒少。

此次善款由陳賢德、黃蓮治伉儷與家人陳為達、林賢蕙伉儷、陳為展及陳為斌一同親送至金門家扶中心，展現全家攜手行善的溫暖力量，善款由金門家扶扶幼主委楊肅謙代表受贈，感謝陳家多年來默默付出，以家庭之力成為家扶最穩定的後盾。

陳賢德、黃蓮治伉儷表示，孩子一路求學順利完成博士學位，在慶賀孩子完成學業之際，也希望將這份祝福分享給更多需要支持的孩子，期盼金門家扶扶助的兒少能在教育階段安心學習，穩定成長，並有機會順利完成學業，朝自己的未來往前邁進。

楊肅謙指出，陳賢德、黃蓮治伉儷多年來持續守護金門弱勢兒少，此次將家庭的喜悅轉化為公益行動，這份溫暖不僅是父母對孩子成就的祝福，也成為支持弱勢孩子前行的重要力量，期待這樣的善行能拋磚引玉，讓更多鄉親加入守護兒少的行列，讓需要幫助的孩子在成長路上都能獲得更多希望。

值得一提的是，陳賢德、黃蓮治伉儷自加入「兒保之友」行列至今已25年，期間不曾間斷捐助家扶，陪伴家扶走過不同階段的兒少保護工作，長年默默行善，，用最實際的方式守護著金門地區的弱勢兒少，也成為家扶穩定而持續的力量。

金門家扶中心主任洪依帆也對夫妻倆的長期支持表達感謝，表示這筆善款將運用於弱勢兒少的教育補助、生活支持及技能培養課程，協助孩子在學習與生活上獲得更穩定的支持，這份愛心可以陪伴孩子在成長道路上走得更穩、更遠，也讓金門需要幫助的孩子，都有機會在充滿支持與期待的土地上安心長大。