換上民國風學生服 百年後浦洋樓換裝走讀吸睛登場

穿上民國風女學生服或復古長袍，走進金門後浦街區，彷彿時光倒轉。文化部所屬國立台南生活美學館今天下午攜手王慶雲洋樓，舉辦「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」，吸引30多位社區工作者、教師與一般民眾參與，透過換裝與街區導覽，讓「參觀者」化身「參與者」，沉浸式感受僑鄉文化的歷史風華。

活動以位於金城後浦靜謐巷弄的王慶雲洋樓為起點，該洋樓建於1934年，是後浦街區具代表性的南洋風格建築，融合五腳基、鐵鑄窗花、百葉窗與典雅花磚，展現僑匯返鄉與在地工藝交織出的建築美學，這棟建物經金門縣政府整修活化後，成為導覽、展覽與文化體驗並行的場域，並獲選為文化部首屆百大文化基地。

活動一開始，由甄洋樓負責人陳婉甄為學員導覽王慶雲洋樓，細說建築形制與歷史背景；她指出，洋樓所在位置過去稱為「轎巷」，是昔日後浦重要的交通與人流匯聚地，熱鬧非凡，也因此成為今日街區發展的重要節點。她也分享洋樓由修繕、招租到投入地方創生的心路歷程，讓學員更理解老屋活化背後的公共價值。

隨後，在專業導遊王顥耀帶領下，參加者自洋樓出發，實地走訪陳詩吟洋樓、模範街、總兵署、將軍第、浯江書院及百年存德中藥房等文化節點，串聯起金城後浦百年街區的歷史脈絡。

出發前，學員們更興奮換裝「Cosplay」，女性學員身著藍衣黑裙的民國初年女學生服，男性則換上長袍、戴復古西裝帽，行走在後浦老街上格外吸睛，卻又與洋樓街景自然融合，不少民眾直呼「很有穿越感」。

有參與者分享，「換裝走在老街上，好像真的回到老僑鄉的年代。」也有學員表示，透過導覽，洋樓不再只是靜態建築，而是一座座裝滿故事的時光場景。

國立台南生活美學館表示，此次工作坊希望透過沉浸式體驗與深度走讀，引導民眾從不同角度重新看見後浦街區的歷史層次與洋樓文化價值，讓熟悉的街巷在換裝與解說中展現截然不同的風貌，也讓百年洋樓的故事能持續在世代間被看見與傳承。