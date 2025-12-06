快訊

換上民國風學生服 百年後浦洋樓換裝走讀吸睛登場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，參與者打扮成民國時期女學生與出洋客，一起在王慶雲洋樓前合影。記者蔡家蓁／攝影
「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，參與者打扮成民國時期女學生與出洋客，一起在王慶雲洋樓前合影。記者蔡家蓁／攝影

穿上民國風女學生服或復古長袍，走進金門後浦街區，彷彿時光倒轉。文化部所屬國立台南生活美學館今天下午攜手王慶雲洋樓，舉辦「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」，吸引30多位社區工作者、教師與一般民眾參與，透過換裝與街區導覽，讓「參觀者」化身「參與者」，沉浸式感受僑鄉文化的歷史風華。

活動以位於金城後浦靜謐巷弄的王慶雲洋樓為起點，該洋樓建於1934年，是後浦街區具代表性的南洋風格建築，融合五腳基、鐵鑄窗花、百葉窗與典雅花磚，展現僑匯返鄉與在地工藝交織出的建築美學，這棟建物經金門縣政府整修活化後，成為導覽、展覽與文化體驗並行的場域，並獲選為文化部首屆百大文化基地。

活動一開始，由甄洋樓負責人陳婉甄為學員導覽王慶雲洋樓，細說建築形制與歷史背景；她指出，洋樓所在位置過去稱為「轎巷」，是昔日後浦重要的交通與人流匯聚地，熱鬧非凡，也因此成為今日街區發展的重要節點。她也分享洋樓由修繕、招租到投入地方創生的心路歷程，讓學員更理解老屋活化背後的公共價值。

隨後，在專業導遊王顥耀帶領下，參加者自洋樓出發，實地走訪陳詩吟洋樓、模範街、總兵署、將軍第、浯江書院及百年存德中藥房等文化節點，串聯起金城後浦百年街區的歷史脈絡。

出發前，學員們更興奮換裝「Cosplay」，女性學員身著藍衣黑裙的民國初年女學生服，男性則換上長袍、戴復古西裝帽，行走在後浦老街上格外吸睛，卻又與洋樓街景自然融合，不少民眾直呼「很有穿越感」。

有參與者分享，「換裝走在老街上，好像真的回到老僑鄉的年代。」也有學員表示，透過導覽，洋樓不再只是靜態建築，而是一座座裝滿故事的時光場景。

國立台南生活美學館表示，此次工作坊希望透過沉浸式體驗與深度走讀，引導民眾從不同角度重新看見後浦街區的歷史層次與洋樓文化價值，讓熟悉的街巷在換裝與解說中展現截然不同的風貌，也讓百年洋樓的故事能持續在世代間被看見與傳承。

「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，參與者打扮成民國時期女學生，感受僑鄉文化的歷史風華。記者蔡家蓁／攝影
「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，參與者打扮成民國時期女學生，感受僑鄉文化的歷史風華。記者蔡家蓁／攝影
國立台南生活美學館今天下午攜手王慶雲洋樓，舉辦「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」，吸引30多位社區工作者、教師與一般民眾參與，透過換裝與街區導覽，沉浸式感受僑鄉文化的歷史風華。記者蔡家蓁／攝影
國立台南生活美學館今天下午攜手王慶雲洋樓，舉辦「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」，吸引30多位社區工作者、教師與一般民眾參與，透過換裝與街區導覽，沉浸式感受僑鄉文化的歷史風華。記者蔡家蓁／攝影
「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，甄洋樓負責人陳婉甄為學員導覽王慶雲洋樓，細說建築形制與歷史背景。記者蔡家蓁／攝影
「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，甄洋樓負責人陳婉甄為學員導覽王慶雲洋樓，細說建築形制與歷史背景。記者蔡家蓁／攝影
甄洋樓負責人陳婉甄為學員導覽王慶雲洋樓，分享洋樓由修繕、招租到投入地方創生的心路歷程，讓學員更理解老屋活化背後的公共價值。記者蔡家蓁／攝影
甄洋樓負責人陳婉甄為學員導覽王慶雲洋樓，分享洋樓由修繕、招租到投入地方創生的心路歷程，讓學員更理解老屋活化背後的公共價值。記者蔡家蓁／攝影
「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，參與者打扮成民國時期女學生，直說很有氛圍感。記者蔡家蓁／攝影
「百年風華—金門後浦洋樓走讀工作坊」今天下午登場，參與者打扮成民國時期女學生，直說很有氛圍感。記者蔡家蓁／攝影

相關新聞

白沙屯媽祖與三山媽祖首次同樂賜福 今岡山遶境萬人空巷

「粉紅超跑」苗栗白沙屯媽祖有史以來首次南下高雄岡山與「三山媽祖」一同遶境賜福，並慶祝岡山壽天宮建廟313周年，今天4媽齊...

金門罕見盛事！縣長、民代、博士同批晉匾 塔后陳氏宗祠風光

金門塔后陳氏宗祠即將進行奠安，今日舉行隆重晉主儀式，包括金門縣長陳福海、縣議員吳佩雯、金湖鎮長陳文顧等地方首長與民代、將...

博士喜悅化為公益 陳賢德伉儷攜兒捐50萬守護金門弱勢兒少

金門家扶中心今日收到一筆充滿祝福的50萬元善款，來自長期支持家扶、擔任「兒保之友」長達25年的陳賢德、黃蓮治伉儷，這次捐...

換上民國風學生服 百年後浦洋樓換裝走讀吸睛登場

穿上民國風女學生服或復古長袍，走進金門後浦街區，彷彿時光倒轉。文化部所屬國立台南生活美學館今天下午攜手王慶雲洋樓，舉辦「...

萬年溼地群保育有成 屏縣府辦健走帶民眾認識溼地生態

萬年溼地群是屏東縣的重要溼地，縣府今天舉辦「低碳健走尋寶趣」活動，吸引超過400名親子參與。縣府希望透過活動帶民眾探索溼...

啟動永續能量 「2025臺灣能-永續能源創意展」科工館開幕

由教育部指導、大專校院永續能源跨域應用人才培育計畫團隊聯合展出的「2025臺灣能—永續能源創意展」今天起到14日止在高雄...

