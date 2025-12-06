萬年溼地群保育有成 屏縣府辦健走帶民眾認識溼地生態

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
海豐溼地是屏東縣的重要溼地，縣府今天舉辦「低碳健走尋寶趣」活動，吸引超過400名親子參與。記者潘奕言／攝影
萬年溼地群是屏東縣的重要溼地，縣府今天舉辦「低碳健走尋寶趣」活動，吸引超過400名親子參與。縣府希望透過活動帶民眾探索溼地環境，認識水質淨化、生態保育、滯洪調節及環境教育等多重功能，進一步提升對溼地與低碳永續概念。

萬年溼地群由海豐、圳寮、黃金溼地構成，面積約30公頃，2024年經行政院核定為重要溼地，具水質淨化、滯洪、棲地保育、環境教育等功能。區內物種多樣性豐富，有二級保育類水雉、彩鷸、黃鸝、黑鳶等稀有鳥類。

今天舉辦低碳健走與尋寶闖關活動，鼓勵更多家庭走出戶外、親近自然。其中10項主題尋寶闖關，可透過水質檢測實作，認識溶氧、酸鹼值與生態健康關係；了解海洋廢棄物減量、淨零綠生活、綠能永續、節能節水、氣候變遷調適等環境議題。

縣長周春米也到場表揚海洋志工、低碳永續家園認證社區、環保小學堂社區等，感謝其長期投入環境守護。她說，屏東縣連續5年得到海洋委員會「海洋環境管理考核」特優的殊榮，除了感謝志工、社區夥伴們長期投入，也希望每個人從生活中實踐環保，共同守護環境。

海豐溼地是屏東縣的重要溼地。記者潘奕言／攝影
低碳 屏東縣 水質 健走

