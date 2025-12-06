快訊

啟動永續能量 「2025臺灣能-永續能源創意展」科工館開幕

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「2025臺灣能—永續能源創意展」今天起到14日止在高雄科工館展出，展區主題橫跨生活科技、綠能研發、海洋環境與智慧城市等領域，讓民眾在互動體驗中加深對能源的來源與轉換概念的理解。記者劉學聖／攝影
「2025臺灣能—永續能源創意展」今天起到14日止在高雄科工館展出，展區主題橫跨生活科技、綠能研發、海洋環境與智慧城市等領域，讓民眾在互動體驗中加深對能源的來源與轉換概念的理解。記者劉學聖／攝影

由教育部指導、大專校院永續能源跨域應用人才培育計畫團隊聯合展出的「2025臺灣能—永續能源創意展」今天起到14日止在高雄科工館展出，免費開放參觀，本次展覽以「多元創意 × 永續能源應用」為策展核心，各展區主題橫跨生活科技、綠能研發、海洋環境與智慧城市等領域，體現不同教育階段在能源探索上的創意成果與跨域整合能力。展區呈現多元形式的能源應用，包括以氫能、風能等潔淨能源為基礎的動力設計、結合海洋環境議題的循環創新、以及以感測科技與程式運算打造的智慧生活系統。現場並規劃沉浸式 VR 與多種互動體驗，讓民眾以更直觀的方式理解能源系統的運作模式與未來應用情境，讓民眾在互動體驗中加深對能源的來源與轉換概念的理解。

主辦單位表示，今年特別邀請台灣中油綠能科技研究所及優氫科技股份有限公司參展，展示綠氫製備、儲氫與燃料電池應用等最新技術成果，讓民眾理解氫能在交通運輸、儲能系統以及能源轉型中的重要角色與未來發展潛力。

展期間科工館亦推出「小能趣作室」主題體驗課程，民眾可親手製作風力發電機、手搖發電機等綠能小作品，適合親子同樂，體驗能源轉換的科學魅力。

