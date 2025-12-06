澎湖社區再造成果展 25社區秀活力

快訊

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖縣馬公朝陽等25個社區今天在社區再造聯合成果展中精銳盡出，透過動態才藝演出與靜態成果展示，展現社區推動幸福安老的豐碩成果。

「活力社區．幸福菊島」聯合社區計畫三力合一創意無限成果展，今天在馬公西衛社區活動中心登場。場內有各社區的才藝表演與作品展示，場外則設置社會福利服務攤位。

澎湖縣長陳光復、國民黨議員莊光大、民進黨議員呂黃春金及社會處長周柏雅等人，與來自25個社區近400名居民及志工齊聚一堂，共同分享社區再造的成果。

陳光復致詞時表示，社區是家的延伸，社區發展更是社會工作的基石。縣府自2020年起推動社區再造大旗艦與社區領航計畫，1市5鄉今天同步展出再造成果，各社區不僅展現特色，也藉由交流凝聚向心力，形塑幸福城市的願景。他並肯定所有參與的居民與志工的努力。

縣府社會處指出，澎湖推動「社區再造、大旗艦、聯合社區計畫」3年來，已於1市5鄉培力出36個社區發展協會推動社區福利化服務；此次共有馬公朝陽、西衛、東文、東衛、湖西、鼎灣、白沙後寮、西嶼外垵及七美平和等25個社區參展。透過資源串聯與共融共生，展現出居民多元風貌。社會處強調，未來將持續推動社區再造，朝向社區永續發展的目標邁進。

馬公 澎湖縣 陳光復

