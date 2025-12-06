白沙屯媽祖與三山媽祖首次同樂賜福 今岡山遶境萬人空巷
「粉紅超跑」苗栗白沙屯媽祖有史以來首次南下高雄岡山與「三山媽祖」一同遶境賜福，並慶祝岡山壽天宮建廟313周年，今天4媽齊聚場面熱鬧，岡山更是萬人空巷，將壽天宮周邊擠得水洩不通，不少信眾更是搶著鑽轎底，店家更沿街擺出香案恭迎媽祖們的鑾轎，祈求媽祖賜福平安。
此次白沙屯媽祖是受岡山壽天宮之邀參與建廟313周年盛典，一同與岡山壽天宮、聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮媽祖組成「4媽會」，今天上午8時在壽天宮起炮展開2天的慶贊繞境活動，高雄市長陳其邁一早也到壽天宮前恭迎媽祖們，並親自扶著壽天宮媽祖的鑾轎繞境。
信眾最興奮的尤其是首次到岡山賜福的苗栗白沙屯媽祖，看到「粉紅超跑」抵達時更全場發出歡呼聲，高喊「進喔」，現場彩帶、七彩煙火齊放，估計湧入超過5萬人要一堵4媽會的盛況，岡山地區民眾更踴躍參與，幾乎家家戶戶都擺出香案恭迎，還有信眾在路旁搭起棚架，免費提供香燈腳休息、飲水及補給品。
岡山壽天宮主委戴清福表示，今年適逢岡山壽天宮創建313周年，首次邀請旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮一同「三山媽祖」齊聚岡山，更特別恭請苗栗白沙屯拱天宮媽祖參與，才有此次「4大天后、4媽會」的歷史時刻，期待繞境凝聚岡山宗教文化信仰，更帶動觀光。
陳其邁與立委柯志恩、邱議瑩、許智傑等人今天上午都一同扶媽祖鑾轎參與繞境，陳其邁更誠心向岡山壽天宮媽祖祈求保祐高雄市民平安，不過呼籲信眾們鑽轎底時要注意自身安全、有序排好鑽轎底的秩序，不要互相推擠以免發生危險。
市府經發局也準備了1萬份「媽祖平安券」，分別在今天上午及下午4時在壽天宮廟前廣場限量發放，信眾獲取後可在岡山超過百家的合作店家消費，折抵50元，希望讓來自全台的香燈腳一同認識高雄、認識岡山。
