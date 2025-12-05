快訊

屏東推無障礙旅遊 邀身障者賽嘉樂園露營

中央社／ 屏東縣5日電

屏東縣國際身心障礙者日活動今、明2天在三地門鄉賽嘉樂園登場，來自全台70名身心障礙者與陪伴者，一同體驗戶外露營；現場還展示創新輔具，並協助打造戶外輔助策略。

屏東縣國際身心障礙者日活動「無礙同露、幸福紮營」5至6日在賽嘉樂園溫馨登場，來自全台各地70名身心障礙朋友與陪伴者，一同走進山林，享受2天1夜戶外露營。

屏東縣長周春米表示，今年3月縣府打造全國第1台由地方政府自行設計的「無障礙戶外露營車」，並首次辦理身障者露營活動，深受參與者喜愛。

此次活動則選在耶誕節前夕舉辦，讓來自不同縣市、具有不同障別，包括肢體障礙、聽語障、脊髓損傷、自閉症等朋友齊聚一堂，透過完善協助系統，實際體驗戶外露營自在與放鬆。

周春米表示，無障礙不是口號，而是落實在每個細節，不只是運動、藝術，身障朋友同樣值得擁有親近山林、欣賞星空、自在旅行權利，今年響應國際身障日，縣府擴大邀請不同障別者前來，就是希望落實身障平權。

屏東縣政府社會處透過新聞稿表示，現場山風輕拂、燈光搖曳，氛圍浪漫溫暖。有參與者表示，第一次在山林裡露營，居然如此安心、舒服；也有來自北部的身障者分享，屏東輔具服務走得很前面。

社會處指出，屏東縣輔具資源中心現場展示多款創新輔具，由專業人員協助量身打造更便利戶外輔助策略，從行動、用餐到夜宿，都盡可能減少障礙、提升使用自在。

社會處提及，如有身心障礙輔具需求，可聯繫洽詢屏東縣輔具資源中心；另外，無障礙旅遊露營拖車常態開放預約租借，每日費用新台幣500元，出發前3個月至前3天預約，屏東縣低收入戶、中低收入戶半價收費，也有配合屏東縣博愛卡及持有身障證明敬老卡享點數優惠。

