屏東測速照相138處 屏警：固定執法僅36支

屏東測速照相138處全國排名第3，尤其通往墾丁的屏鵝公路段經常引發討論。屏東警方今天說明，持續執法固定桿僅36支，設備量多不等同愛開單，重點在風險導向與密度合理。

立法院交通委員會昨天邀請交通部進行專題報告，多名立委關切測速照相密度。內政部報告指出，全台共有測速照相設備1809處，新北251處居首、台中214處次之，屏東以138處名列第3。

屏東縣政府警察局交通警察隊今天說明，屏東雖位列第3，但若看「實際啟用」與「密度」，屏東約1460公里道路中，真正裝有主機、持續執法固定桿僅36支，平均約每40公里1支，且今年1至10月固定測速取締件數較民國112年已大幅減少逾6成；設備數量與「愛不愛開罰單」並非同一件事，重點在於風險導向與密度是否合理。

通往墾丁的屏鵝公路測速處數量，在外界檢討墾丁觀光時屢遭提及，交通隊也以此路段為例說明，南州交流道至墾丁南灣約142公里，設有15支測速桿，實際啟用執法僅4支，約每35公里1支，與外界「每2、3公里1支」印象明顯不符。

交通隊指出，進入墾丁車流由110年COVID-19疫情間約174萬輛，成長至去年近193萬輛以上，觀光人潮並未被「嚇跑」。在車流增加下，相關路段固定測速取締件數及事故件數持續下降，顯示透過速度管理與工程、宣導配套，確實有助於壓低風險。

交通隊提及，檢視測速照相應回到3個關鍵，是否有事故與車流數據做依據、是否公開透明告知、是否實際帶來安全成效。屏東縣除依據事故熱區與車流特性調整點位外，也主動公開設備位置及相關統計，定期檢視各路段事故、違規與車流變化，確認設備確實有助提升安全，並採「情境管理」方式，彈性調整啟用時段與點位。