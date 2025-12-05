旅台金門鄉親謝明亮連3年相挺 10萬元捐贈補強救護量能

旅居台灣的金門鄉親謝明亮連續第3年跨海傳愛，捐贈新台幣10萬元予消防局，精準投入於「黃金救護網－到院前12導程心電圖實踐計畫」與「加強外籍看護工急救教育訓練專案」，透過提升急救硬體與語言溝通能力，替金門的社會安全網補上最關鍵的拼圖。

與過去兩年聚焦山域救援不同，今年謝明亮特別與消防局深入討論，盼能更貼近第一線實務需求，善款最終優先用於採購救護器材與推動外籍看護急救教育，這已是他連續第3年捐款支持金門防救災量能。

消防局指出，本次採購的「攜帶型氣動式自動甦醒器」可在緊急現場提供穩定高品質給氧支持；「12導程心電圖貼片」則是到院前心臟疾病判讀與即刻通報的核心耗材，搭配標準用藥NTG（耐絞寧）與阿斯匹靈，可讓救護員在救護車內就為疑似心肌梗塞患者把握黃金治療時機。

此外，因應金門長照需求快速攀升，消防局推動外籍看護急救教育，但語言長期是最大障礙，今年捐贈的6台「AI雙向語言翻譯機」，將協助消防員與印尼、越南、菲律賓籍看護建立順暢溝通，確保急救觀念與求救流程不再因語言差距耽誤。

消防局長呂英華表示，謝明亮3年來的支持已超越物資捐贈，更是一份「穩定的陪伴」。第一年捐贈山域搜救裝備與專業服，使搜救人員在險峻地形中能更安全、更迅速行動；第二年捐贈高階空拍無人機作為「空中之眼」，有效補足立體偵蒐能力，在多次演練與實際搜救中，都成功縮短黃金救援時間，為生命搶得先機。；第三年則精準補強救護量能，「這不是一次感動，而是持續被看見的善意」。

呂英華原計畫親赴台灣頒發感謝狀，但謝明亮婉拒，表示「不打擾、默默付出即可」，展現他一貫低調的行善風格。消防局感謝他3年來從山域搜救、心肌梗塞急救，到外籍看護訓練的全方位支持，「每一次都是金門安全網的一場及時雨」。