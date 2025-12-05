快訊

陳雪生促馬祖夜間後送改善 空勤農曆年前完成夜航訓練

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
立法委員陳雪生與連江縣議長張永江今天上午共同召開跨部會協商會議，聚焦「馬祖夜間醫療直升機後送機制」的強化與改善，共同討論離島緊急醫療後送的瓶頸與突破。圖／陳雪生辦公室提供
立法委員陳雪生與連江縣議長張永江今天上午共同召開跨部會協商會議，聚焦「馬祖夜間醫療直升機後送機制」的強化與改善，會中邀集空勤總隊、民航局、衛福部等相關單位，共同討論離島緊急醫療後送的瓶頸與突破，陳雪生表示，改善後送是地方長期訴求，此次跨部會協商具體取得進展，盼中央持續投入資源，讓馬祖各島居民在最危急的時刻，都能獲得穩定、即時且可依靠的醫療支援。

這項協商會議主要研商空中勤務總隊支援馬祖北竿、東引、莒光地區，強化救護直升機後送備援機制，會中邀集中央醫療相關單位與空中轉診審核中心，以及連江縣衛生局長陳美金、東引與北竿等鄉代表，東引鄉長林德建、東引鄉民代表會主席陳子驎等人。

空勤總隊在會中明確承諾，將於農曆年前完成東引及莒光航線的夜間訓練飛行，使救護直升機能在夜晚也具備執行後送任務的能力，補上離島醫療最關鍵的一塊拼圖。

另一項重大結論則是，空中轉診審核中心將研議放寬後送評估標準，並同步簡化行政流程，盡可能壓縮每一次後送任務的等待時間，避免重症患者因程序繁複而錯失黃金搶救期。

陳雪生強調，離島後送攸關生命，制度設計必須以「爭取時效、保障生命」為最高原則。他指出，夜航訓練、後送判定與行政程序橫跨多個部會，唯有強化跨單位聯繫，才能真正提升夜間後送量能，減少馬祖鄉親在緊急時刻「等不到天亮」的焦慮。

