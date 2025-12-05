快訊

恆春南門變身為時光舞台 光雕展試燈民眾直呼「太美了！」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春文化中心劇場館將於明天開幕，恆春古城南門也舉辦光雕展，連日彩排試燈。圖／縣府提供
恆春文化中心劇場館將於明天開幕，恆春古城南門也舉辦光雕展，連日彩排試燈。圖／縣府提供

恆春建城150周年，恆春文化中心劇場館將於明天開幕，恆春古城南門也舉辦光雕展，以「恆春夜未眠，一百五十夢」為題，結合恆春半島民謠、原住民古謠與交響樂共譜「山海樂章」，連日彩排試燈，讓在地居民驚乎「太美了！」

光雕展將南門華麗變身為時光舞台，透過6大段落主題，包括合奏「土地的樂章」、 蘭花「春天的筆跡」、月琴「夢的序曲」、原民意象「身體的律動與天空的對話」、落山風「山海之間的氣流」、城牆「時間的眼睛」等細說恆春半島的歷史軌跡，跨域音樂搭配大型光雕投影，打造沉浸式觀賞體驗。

南門光雕展將於6日晚間正式啟動，六、日晚間6時至10時，一次展演30分鐘。近日現場試燈吸引許多民眾觀賞並拍照分享，引發熱烈討論，直呼「超美、超夢幻」。不少居民希望光雕能成為假日常態性展演，打造恆春夜間新亮點，吸引遊客。

文化處表示，迎接恆春文化中心劇場館啟用，恆春古城四城門邀請金曲歌手戴曉君與傳藝師、新生代藝生與牡丹 Puljimu 部落古謠隊、恆春與滿州民謠團隊、創作樂團「你太白了去曬黑」、高士古謠隊共同演出。

