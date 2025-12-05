影／粉紅超跑高雄遶境首場上千人爭睹 婦替小學女兒請假鑽轎底
粉紅超跑白沙屯媽祖連續3天高雄贊境祈福活動，今天上午在高雄區漁會熱鬧起駕，吸引上千名信徒搶拍爭睹「粉紅超跑」魅力，將區漁會周邊交通擠得水洩不通，上百人排隊鑽轎底，一名洪姓婦人專程替念小一的女兒向學校請假，鑽轎底祈求全家平安健康。
白沙屯媽祖今起連續3天在高雄市進行巡安賜福遶境活動，今晚將夜駐駕紅毛港朝天宮；今天上午10時許在高雄區漁會熱鬧起駕，一早吸引上千名信徒爭睹粉紅超跑，現場交通擠得水洩不通。
不少信徒在起駕前，擠到轎前搶拍粉紅超跑媽祖本尊的畫面，有人在前方久久不願離去，被後方信徒喊勸「麻煩拍完就離開」。上百名信徒則趴跪在地上，等著鑽轎底；一名家住前鎮區洪姓婦人帶著念小一的女兒排隊鑽轎底，洪婦說，聽到白沙屯媽祖要到區漁會，早早替女兒先向學校請假，帶著女兒鑽轎底祈福。
區漁會人員恭敬參拜，祈求漁業發展順利、民眾安居樂業，完成點炮儀式後，白沙屯媽祖上午10時30分從區漁會熱鬧起駕，沿途將經過佛公天后宮，中午在草衙朝陽寺休息1小時後，轉草衙五千宮等廟宇，今夜駐駕紅毛港朝天宮。
白沙屯媽祖明後天上午8時將從岡山壽天宮鳴炮出發並夜駐駕壽天宮，遶境岡山地區廟宇祈福。
