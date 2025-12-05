卡關23天 高雄市總預算案交議會審查

高雄市政府上月交付議會審查明年度總預算案時，發生霸占主席台風波，預算案卡關23天，歷經兩次政黨協商，排定美濃大峽谷、垃圾山等環境爭議事件專案報告後，國民黨昨天才同意總預算案交付，且強調非故意刁難，官員應以謙卑態度接受監督，不要藍綠雙標。市長陳其邁說，希望盡速審查，建設不能停。

陳其邁說，高雄正處於城市和產業轉型時期，許多新興資本、經濟建設都希望獲議會支持，社會福利、捷運預算或公園道路等基礎建設都需要經費，希望議會能盡速審查，「如需要市府說明，我們十分樂意」，高雄的建設不能停，府會合作才能讓高雄更進步。

總預算案昨二度交付議會，議長康裕成說明，程序委員會將8、9、10日上午「二、三讀會」議程變更為分組審查。10日下午為「涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為專案報告」。

國民黨總召黃香菽指出，每名議員都是一票一票民意選出來，質詢及要求市府改進是在替市民監督市政，不是故意刁難，議員向各局處索取資料時，不要畫分在野黨或執政黨。並強調，美濃大峽谷及近來廢棄物濫倒問題頻傳，希望透過專案報告，讓市府針對重大環境議題跟市民交代清楚，也要提出後續精進作為，不能裁罰完就沒事。

民進黨團總召江瑞鴻說，樂見總預算案交付完成、市政可以順利推動；美濃大峽谷等案後續如何處理，市府確實應該給市民一個交代。