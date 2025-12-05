聽新聞
高雄亞灣黃金地段走向 陳其邁首選AI、半導體產業

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

205兵工廠搬遷啟動27年，採「代拆代建、先建後遷」模式，由市府代辦，但推進緩慢，如今亞洲新灣區相繼招商引資，加上串聯港口、機場與產業園區等優勢，躍為高雄新興商務區，蓄勢待發，不過205兵工廠遷址後遺留下來的黃金地段，發展方向尚未定調，各界普遍憂心。

高雄205兵工廠周邊有31期自辦重劃區及第65期、70期、88期、94期、95期公辦重劃區，可建築土地包括特定經貿核心專用區土地及第4種商業區。而當地緊鄰輕軌C2站、捷運R6站，雙軌串聯直達高鐵左營站，且15分鐘內通達高雄機場，深具發展潛力。205兵工廠土汙整治期程如能往前，將是高雄蛋黃區中的蛋黃區。

議員黃文益表示，目前外界對這塊百餘公頃土地充滿期待，有人喊做大巨蛋、大型森林公園、科技產業園區等，市長陳其邁在任期最後一年，應提出完整說明。議員林智鴻說，「亞洲資產管理中心」在高雄亞灣試辦高雄專區，有37家金融業者搶進，未來辦公空間可能不敷使用，經發局應未雨綢繆，向南擴張專區用地，打造金融新核心區。

陳其邁說，205兵工廠在陳菊市長任內確定「先建後拆」方向，市府重金投資121億元，就是看好其發展特性，如果能吸引像輝達這樣的旗艦型企業，或是半導體AI廠全球研發中心，對高雄發展會是最大幫助，也是市府首選，南高雄早期發展重工業，須妥善利用205兵工廠這塊僅存的大面積土地，藉由招商，讓產業「跨代成長」。

