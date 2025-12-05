高雄205兵工廠土汙整治慢 地方憂難招商

高雄205兵工廠位於亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型可開發土地，投資前景看好，但廠區土壤長期受汙染，須至2029年完成全區整治才能辦理區段徵收，地方擔憂整治進度緩慢，錯失招商機會，影響地方發展。

市長陳其邁表示，依原軍方整治進度，205兵工廠開發確實過慢。軍方若同意整治、開發並行，市府招商時會將部分整治成本轉移開發商，加快進程，「政府約花3百多億元進行開發，不加速的話，光利息就相當可觀」。此案會持續和軍方商議，未來可望吸引全球半導體、AI企業進駐，翻轉過去南高雄重工業印象。

205兵工廠1945年由國防部軍備局設立，是第2次國共內戰時隨國民政府遷移來台的4座兵工廠之一，公共設施用地約29.04公頃、建地約29.30公頃，目前廠區陸續遷至大樹區林園營區、大樹北營區和光復營區，市府接收原前鎮營區後，將啟動區段徵收並開發。

205兵工廠區都市計畫2013年公告實施，區段徵收開發經費高達350億元，由高雄市府以平均地權基金舉債開發，目前已辦好抵價地抽籤分配和土地所有權第1次登記，但因廠區長期土壤汙染，需由軍方編經費委由市府代為整治土汙，才能解除列管。

而亞洲新灣區近來發展蓬勃，兵工廠位居亞灣核心地段，周遭已有7大建案進駐開發，日前各縣市爭取輝達落腳，市長陳其邁在議會更表態優先提供。不過市議員黃文益認為，土汙整治第2、3工區依環境控制計畫預定期程，將在2027和2029年完成，還有10處廠房因軍方尚在生產無法調查，和17處土汙疑慮需要做後續調查。

他說，過去輝達台北總部因北士科T17、T18地上權爭議時，外界曾喊話希望輝達進駐205兵工廠，實際是該區連土汙整治都未完成，遑論開發？

地政局表示，市府目前採土汙整治及開發並行，私有土地已辦畢抵價地抽籤分配及所有權第1次登記，1-1區凱得街闢建工程10月31日已開工，預計明年8月底完成道路闢建，屆時即能辦理土地處分。