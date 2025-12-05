聽新聞
0:00 / 0:00

高雄205兵工廠土汙整治慢 地方憂難招商

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄205兵工廠分3工區做土汙整治，需到2029年才能完成全區整治，地方擔憂周邊已陸續完成的重劃區等不及整治進度，錯失引入大型國際廠商進駐機會。記者徐白櫻／攝影
高雄205兵工廠分3工區做土汙整治，需到2029年才能完成全區整治，地方擔憂周邊已陸續完成的重劃區等不及整治進度，錯失引入大型國際廠商進駐機會。記者徐白櫻／攝影

高雄205兵工廠位於亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型可開發土地，投資前景看好，但廠區土壤長期受汙染，須至2029年完成全區整治才能辦理區段徵收，地方擔憂整治進度緩慢，錯失招商機會，影響地方發展。

市長陳其邁表示，依原軍方整治進度，205兵工廠開發確實過慢。軍方若同意整治、開發並行，市府招商時會將部分整治成本轉移開發商，加快進程，「政府約花3百多億元進行開發，不加速的話，光利息就相當可觀」。此案會持續和軍方商議，未來可望吸引全球半導體、AI企業進駐，翻轉過去南高雄重工業印象。

205兵工廠1945年由國防部軍備局設立，是第2次國共內戰時隨國民政府遷移來台的4座兵工廠之一，公共設施用地約29.04公頃、建地約29.30公頃，目前廠區陸續遷至大樹區林園營區、大樹北營區和光復營區，市府接收原前鎮營區後，將啟動區段徵收並開發。

205兵工廠區都市計畫2013年公告實施，區段徵收開發經費高達350億元，由高雄市府以平均地權基金舉債開發，目前已辦好抵價地抽籤分配和土地所有權第1次登記，但因廠區長期土壤汙染，需由軍方編經費委由市府代為整治土汙，才能解除列管。

而亞洲新灣區近來發展蓬勃，兵工廠位居亞灣核心地段，周遭已有7大建案進駐開發，日前各縣市爭取輝達落腳，市長陳其邁在議會更表態優先提供。不過市議員黃文益認為，土汙整治第2、3工區依環境控制計畫預定期程，將在2027和2029年完成，還有10處廠房因軍方尚在生產無法調查，和17處土汙疑慮需要做後續調查。

他說，過去輝達台北總部因北士科T17、T18地上權爭議時，外界曾喊話希望輝達進駐205兵工廠，實際是該區連土汙整治都未完成，遑論開發？

地政局表示，市府目前採土汙整治及開發並行，私有土地已辦畢抵價地抽籤分配及所有權第1次登記，1-1區凱得街闢建工程10月31日已開工，預計明年8月底完成道路闢建，屆時即能辦理土地處分。

高雄市 兵工廠 區段徵收 輝達 陳其邁

延伸閱讀

第21屆金暉獎頒獎 陳其邁致謝志工成為城市英雄

「高雄果然美」水果月曆12/9開放索取 果嶺公園是最大特色

陳其邁：高雄機場部分圍牆將拆 可直接看飛機降落

打臉賴瑞隆的大巨蛋政見？陳其邁：擔心生蛋太多變蛋塔

相關新聞

2029年完成土汙整治才能開發 地方擔心205兵工廠錯失招商良機

高雄205兵工廠位於高雄亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型開發土地，投資前景被看好，但該區土壤長期受軍...

這些水果的冷知識大揭秘！高雄農改場告訴你

台灣被稱為「水果王國」，美味水果看似日常，蘊藏許多「水果冷知識」，如常吃番石榴竟然是維生素C的「隱形冠軍」；「鳳梨頭、西...

高雄205兵工廠土汙整治慢 地方憂難招商

高雄205兵工廠位於亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型可開發土地，投資前景看好，但廠區土壤長期受汙染，...

高雄亞灣黃金地段走向 陳其邁首選AI、半導體產業

205兵工廠搬遷啟動27年，採「代拆代建、先建後遷」模式，由市府代辦，但推進緩慢，如今亞洲新灣區相繼招商引資，加上串聯港...

卡關23天 高雄市總預算案交議會審查

高雄市政府上月交付議會審查明年度總預算案時，發生霸占主席台風波，預算案卡關23天，歷經兩次政黨協商，排定美濃大峽谷、垃圾...

屏東綠鬣蜥捕捉數量創新高破11萬 議員批移除政策愈補愈多？

綠鬣蜥氾濫成災，屏東縣今年至11月底捕捉數量再創新高11.7萬多隻，縣議員洪宗麒今議會總質詢時帶著抓來的綠鬣蜥現身議會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。