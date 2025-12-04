快訊

這些水果的冷知識大揭秘！高雄農改場告訴你

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
百香果的採收方式充滿趣味，百香果是藤本植物，台灣主要栽培品種是「台農1號」，常見的栽培方式是讓藤蔓於水平棚架生長，當果實掛果至自然成熟後，自行掉落至棚架下事先架設好的吊網，再用水盆集中撈取。圖／高雄區農改場提供
台灣被稱為「水果王國」，美味水果看似日常，蘊藏許多「水果冷知識」，如常吃番石榴竟然是維生素C的「隱形冠軍」；「鳳梨頭、西瓜尾」比較甜，鳳梨頭是指哪裡嗎？食品添加物中的肉類「嫩化劑」成分其實是來自熱帶水果；百香果居然不是手採，品嘗水果同時也來認識水果冷知識。

高雄區農業改良場表示，番石榴是「維生素C之王」，維生素C是重要的抗氧化物，也參與膠原蛋白的合成。根據衛福部食藥署「食品營養成分資料庫」，國產珍珠拔果實每100克含有193毫克的維生素C，紅心番石榴每100克含有214毫克的維生素C，是進口的綠色奇異果2.8倍。依據國健署「國人膳食營養素參考攝取量及其說明」，維生素C每日建議攝取量100毫克，吃幾片番石榴，可以滿足一天維生素C的建議攝取量。

鳳梨是台灣外銷量第一的水果，俗語說「鳳梨頭、西瓜尾較甜」，「鳳梨頭」是指哪個部位？高雄場長羅正宗說，鳳梨果實屬「多花果」，是由許多小果（果目）組成，每個果目都來自一朵小花；開花時，從花序底部開始一圈一圈往上順序開放，過程約三周。底部小果最早發育，當果實採收，底部的果目成熟度最高，此處酸度較低、糖分較高。「鳳梨頭」是指果實底部，並不是靠近冠芽那一端。

網傳「鳳梨倒著放會變甜」，只是常溫環境擺放後酸度下降，糖酸比提高後更順口，並不是糖分移動。

高雄場指出，水果內含酵素也能在料理時幫上忙，市售的肉類「嫩化劑」成分是蛋白質分解酵素，酵素來源常是木瓜裡的「木瓜酵素」或鳳梨的「鳳梨酵素」。成熟果實中木瓜酵素和鳳梨酵素的活性較低，木瓜酵素常是使用青木瓜做為萃取原料，鳳梨酵素是由鳳梨採收後殘存的植株莖部做原料。

羅正宗說，鳳梨果實生產後的田間殘存的植株有效加值利用的方式，莖葉分離之後葉片，還能取鳳梨纖維，取代棉花纖維或石化纖維，達到減碳目標。

百香果的採收方式充滿趣味，百香果是藤本植物，台灣主要栽培品種是「台農1號」，常見的栽培方式是讓藤蔓於水平棚架生長，當果實掛果至自然成熟後，自行掉落至棚架下事先架設好的吊網，再用水盆集中撈取。

部分品種像「滿天星」或「黃金」百香果，不易落果，才會由農人手採。百香果果實若重摔，內部果肉可能剝離，使果汁酸化，掛網採收自然落果，可確保果實達最佳成熟度，還能避免果實摔落地面而受傷。

高雄農改場表示，水果冷知識，看見的不只是日常餐桌上的美味，蘊含深厚的科學原理與農人的智慧。

番石榴富含維生素C。圖／高雄區農改場提供
鳳梨花由花序底部開始向上開，底部的果目較成熟、糖度較高。圖／高雄區農改場提供
鳳梨採收後植株的莖部可用來萃取鳳梨酵。圖／高雄區農改場提供
