快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

連江縣補助梅石藝文中心千萬元 議員質疑募款成效

中央社／ 連江縣4日電

連江縣議會今天審查縣府文化處預算，有議員質疑梅石藝文中心募款不足，明年度需縣府補助1000萬元。文化處長吳曉雲強調，將努力募款及尋求其他財源。

連江縣議會今天聯席審查連江縣政府文化處等單位預算案，國民黨籍縣議員曹爾章質詢指出，縣府明年將補助梅石藝文中心新台幣1000萬元營運費用，但文化處去年曾承諾會以基金會名義對外募款，質疑募款成效是否不如預期，才需仰賴縣府補助。

連江縣政府文化處長吳曉雲回覆，縣府補助的1000萬元僅能支付梅石藝文中心水電、人事等基本營運費用，若再加上展演活動，每年至少需1600萬元，不足部分將持續向外界募款。雖捐款給縣府可節稅，但是否捐贈仍端賴企業決定，她無法保證，只能努力。

國民黨籍議員周瑞國則憂心，今年文化處僅對外募得250萬元，若明年募款再度不如預期，縣府是否每年皆須支付高額補助，以維持梅石藝文中心營運。他建議文化處應面對現實，思考與旅行社合作售票演出等，多管齊下增加收入。

吳曉雲強調，今年配合馬祖國際藝術島舉辦，成功向企業募得展品製作費共250萬元。明年雖無藝術島，但已有企業表示願捐款30萬元支持馬祖表演藝術。除持續與有意捐款的企業溝通外，也將向文化部爭取預算、舉辦售票演出等，籌措財源。

梅石藝文中心為連江縣首座專業劇場，去年5月啟用。建築改建自軍管時期電影院「梅石中正堂」，並透過與自然環境結合的設計及運用透光材質，猶如鑲嵌在海梯地形上的發光體，可容納609席。

募款 馬祖 捐款 劇場 表演藝術

延伸閱讀

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

連江縣抽檢35件食品均合格 呼籲禁止販售大陸食品

中共福建省委：「十五五」將推進金門、馬祖通橋「大陸側建設」

任內涉收賄護航業者 連江縣前秘書長100萬元交保

相關新聞

屏東綠鬣蜥捕捉數量創新高破11萬 議員批移除政策愈補愈多？

綠鬣蜥氾濫成災，屏東縣今年至11月底捕捉數量再創新高11.7萬多隻，縣議員洪宗麒今議會總質詢時帶著抓來的綠鬣蜥現身議會，...

2029年完成土汙整治才能開發 地方擔心205兵工廠錯失招商良機

高雄205兵工廠位於高雄亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型開發土地，投資前景被看好，但該區土壤長期受軍...

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

馬祖用電需求近年快速攀升，為因應人口移入、觀光發展與產業擴張所帶來的負載成長，台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電...

總預算卡關23天 排定美濃大峽谷、垃圾山等專案報告後今付委審查

高雄市政府明年度總預算案上月交付審查時發生霸占主席台爭議，預算卡關23天，經由兩次政黨協商後，美濃大峽谷、垃圾山等環境爭...

「高雄果然美」水果月曆12/9開放索取 果嶺公園是最大特色

高雄市政府發行2026水果月曆及手繪年曆，此次特別以果嶺自然公園當主題，跟以往不同。市長陳其邁說，市民在品嘗高雄水果甜美...

屏東馬卡道文化祭 內埔老埤族人走鏢、祭祀率先起跑

屏東縣政府推動馬卡道文化祭活動，今天由內埔老埤馬卡道族傳統祭儀打頭陣，上午「走鏢」吸引族人以及泰安國小等鄰近學校學童共襄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。