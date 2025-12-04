2029年完成土汙整治才能開發 地方擔心205兵工廠錯失招商良機

高雄205兵工廠位於高雄亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型開發土地，投資前景被看好，但該區土壤長期受軍方汙染，須完成土汙整治才能辦理區段徵收，內部畫分3工區，需直到2029年才完成全區整治，地方擔憂周邊重劃區已陸續完成，已等不及整治進度，恐錯失吸引大型國際廠商進駐機會。

1945年由國防部軍備局設立的205兵工廠，是第二次國共內戰時隨國民政府遷移來台的4座兵工廠之一，總面積約58.34公頃，當中公共設施用地約29.04公頃、建築用地約29.3公頃，目前已陸續遷至大樹區林園營區、大樹北營區和光復營區，將部署新型輕兵器彈藥生產線，高雄市接收原前鎮營區後，將啟動區段徵收並開發。

205兵工廠區都市計畫在2013年公告實施，範圍東與第70期市地重劃區為界、南鄰凱旋四路、西至中山三路、北至光華三路，區段徵收開發經費350億元，由高雄市實施平均地權基金舉債開發，目前區段徵收已辦畢抵價地抽籤分配和土地所有權第一次登記，但因廠區長期土壤汙染，需由軍方編列經費委由市府代為做土汙整治，全區方能解除列管。

205兵工廠土汙整治分3區辦理，目前軍方已搬離第一工區和完成地上物拆遷，地政局正進行第一區土壤汙染改善，預訂年底完成，第二、三工區預計12月15日清空；市議員黃文益表示，第二、三工區依環境控制計畫預定期程，將在2027和2029年完成整治，還有10處廠房因軍方尚在生產無法調查和17處土汙疑慮需要做後續調查，才能估算土汙整治經費。

「土汙整治期程是否可能提早完成？以利整體開發計畫。」黃文益認為，過去輝達台北總部因北士科T17、T18地上權爭議時，外界曾喊話希望輝達進駐205兵工廠，但實際是該區連土汙整治都未完成，更遑論實際開發？他建議比照台積電進駐楠梓科學園區，由中油支出234億元，工務局代為發包汙染整治工程，加速整治工程。

市長陳其邁表示，205兵工廠預計採「整治並開發」，依原軍方整治進度期程，開發確實過慢，軍方未來若同意整治、開發並行，會在招商過程，將部分整治成本轉移至開發商，能加快進程，「是政府花了300億做開發，不加速的話，光是利息就相當可觀」，市府會持續和軍方商議，未來吸引全球半導體、AI企業進駐，翻轉過去南高雄重工業印象。

地政局表示，為積極辦理後續區段徵收作業，市府採土汙分期解列及同步開發，其中私有土地已辦畢抵價地抽籤分配並已辦竣所有權第一次登記，1-1區凱得街闢建工程已於10月31日開工，預計明年8月底完成道路闢建，屆時即能辦理私有地主領回抵價地土地點交及土地處分作業。