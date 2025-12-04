快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

2029年完成土汙整治才能開發 地方擔心205兵工廠錯失招商良機

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄205兵工廠畫分3工區做土汙整治，需到2029年才完成全區整治，地方擔憂周邊重劃區已陸續完成，已等不及整治進度，恐錯失吸引大型國際廠商進駐機會。記者徐白櫻／攝影
高雄205兵工廠畫分3工區做土汙整治，需到2029年才完成全區整治，地方擔憂周邊重劃區已陸續完成，已等不及整治進度，恐錯失吸引大型國際廠商進駐機會。記者徐白櫻／攝影

高雄205兵工廠位於高雄亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型開發土地，投資前景被看好，但該區土壤長期受軍方汙染，須完成土汙整治才能辦理區段徵收，內部畫分3工區，需直到2029年才完成全區整治，地方擔憂周邊重劃區已陸續完成，已等不及整治進度，恐錯失吸引大型國際廠商進駐機會。

1945年由國防部軍備局設立的205兵工廠，是第二次國共內戰時隨國民政府遷移來台的4座兵工廠之一，總面積約58.34公頃，當中公共設施用地約29.04公頃、建築用地約29.3公頃，目前已陸續遷至大樹區林園營區、大樹北營區和光復營區，將部署新型輕兵器彈藥生產線，高雄市接收原前鎮營區後，將啟動區段徵收並開發。

205兵工廠區都市計畫在2013年公告實施，範圍東與第70期市地重劃區為界、南鄰凱旋四路、西至中山三路、北至光華三路，區段徵收開發經費350億元，由高雄市實施平均地權基金舉債開發，目前區段徵收已辦畢抵價地抽籤分配和土地所有權第一次登記，但因廠區長期土壤汙染，需由軍方編列經費委由市府代為做土汙整治，全區方能解除列管。

205兵工廠土汙整治分3區辦理，目前軍方已搬離第一工區和完成地上物拆遷，地政局正進行第一區土壤汙染改善，預訂年底完成，第二、三工區預計12月15日清空；市議員黃文益表示，第二、三工區依環境控制計畫預定期程，將在2027和2029年完成整治，還有10處廠房因軍方尚在生產無法調查和17處土汙疑慮需要做後續調查，才能估算土汙整治經費。

「土汙整治期程是否可能提早完成？以利整體開發計畫。」黃文益認為，過去輝達台北總部因北士科T17、T18地上權爭議時，外界曾喊話希望輝達進駐205兵工廠，但實際是該區連土汙整治都未完成，更遑論實際開發？他建議比照台積電進駐楠梓科學園區，由中油支出234億元，工務局代為發包汙染整治工程，加速整治工程。

市長陳其邁表示，205兵工廠預計採「整治並開發」，依原軍方整治進度期程，開發確實過慢，軍方未來若同意整治、開發並行，會在招商過程，將部分整治成本轉移至開發商，能加快進程，「是政府花了300億做開發，不加速的話，光是利息就相當可觀」，市府會持續和軍方商議，未來吸引全球半導體、AI企業進駐，翻轉過去南高雄重工業印象。

地政局表示，為積極辦理後續區段徵收作業，市府採土汙分期解列及同步開發，其中私有土地已辦畢抵價地抽籤分配並已辦竣所有權第一次登記，1-1區凱得街闢建工程已於10月31日開工，預計明年8月底完成道路闢建，屆時即能辦理私有地主領回抵價地土地點交及土地處分作業。

區段徵收 重劃區 高雄市 都市計畫

延伸閱讀

中市府公布好市多選址為炒地皮？盧秀燕舉輝達為例：不贊成反商情緒

黃仁勳受訪稱輝達是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

輝達力阻晶片出口限制有望成功 黃仁勳稱不確定中國是否會買H200

亞馬遜攜輝達做大AI商機 競合帶旺鴻海、緯穎等台廠

相關新聞

屏東綠鬣蜥捕捉數量創新高破11萬 議員批移除政策愈補愈多？

綠鬣蜥氾濫成災，屏東縣今年至11月底捕捉數量再創新高11.7萬多隻，縣議員洪宗麒今議會總質詢時帶著抓來的綠鬣蜥現身議會，...

2029年完成土汙整治才能開發 地方擔心205兵工廠錯失招商良機

高雄205兵工廠位於高雄亞洲新灣區核心區塊，58公頃土地是市中心最後一塊大型開發土地，投資前景被看好，但該區土壤長期受軍...

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

馬祖用電需求近年快速攀升，為因應人口移入、觀光發展與產業擴張所帶來的負載成長，台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電...

總預算卡關23天 排定美濃大峽谷、垃圾山等專案報告後今付委審查

高雄市政府明年度總預算案上月交付審查時發生霸占主席台爭議，預算卡關23天，經由兩次政黨協商後，美濃大峽谷、垃圾山等環境爭...

「高雄果然美」水果月曆12/9開放索取 果嶺公園是最大特色

高雄市政府發行2026水果月曆及手繪年曆，此次特別以果嶺自然公園當主題，跟以往不同。市長陳其邁說，市民在品嘗高雄水果甜美...

屏東馬卡道文化祭 內埔老埤族人走鏢、祭祀率先起跑

屏東縣政府推動馬卡道文化祭活動，今天由內埔老埤馬卡道族傳統祭儀打頭陣，上午「走鏢」吸引族人以及泰安國小等鄰近學校學童共襄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。