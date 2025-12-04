第21屆金暉獎頒獎 陳其邁致謝志工成為城市英雄

快訊

中央社／ 高雄4日電

明天是全球國際志工日，高雄市社會局今天舉辦第21屆「金暉獎」頒獎典禮，今年共24名志工、8個志工團隊及5個家族獲獎。市長陳其邁表示，志工都是超人，也是城市的英雄。

迎接12月5日全球共同慶祝的國際志工日，高雄市政府社會局與志願服務協會今天下午舉辦第21屆「金暉獎」頒獎典禮，向長年投入服務志工致上最高敬意。今年共有24名志工、8個志工團隊及5個家族獲頒高雄市志願服務最高榮耀「金暉獎」，由陳其邁頒發獎座，場面溫馨隆重。

陳其邁致詞時首先引用古希臘哲學家蘇格拉底名言：「真正的美德包含著對別人的關心和善良的行為」，這就是志工的精神。高雄正朝向現代宜居、永續韌性城市願景邁進，從綠色轉型到生活環境改善每個階段，都能看見志工默默付出的身影。

陳其邁說，志工長期投入社區關懷、公共服務、弱勢支持、災害協助與活動推動，是支撐城市溫度重要力量。今年花蓮縣光復鄉堰塞湖災害，一群鏟子超人志工協助清理家園，展現團結美好力量。今年高雄跨年活動主題更是「英雄」，就是要感謝所有志工，「你們都是超人，是城市的英雄」。

社會局指出，這屆資深志願服務人員獎得主李滿龍、溫瑞雲、李來富、林美珠與柳蔡馨慧皆投入志願服務逾20年。他們秉持「天生我材必有用」及「快樂服務、熱情生活」信念，投注專長與心力於跨領域服務，將無私奉獻志願服務精神視為人生座右銘。

目前高雄市志工人數已突破11萬人，市府28個局處也共同響應國際志工日，廣邀市民加入志願服務行列。民眾可至社會局「志願服務資源中心」官網或臉書粉絲專頁查詢加入志工的相關資訊，一同感受服務的成就與喜悅。

陳其邁 高雄市 社會局 志工

