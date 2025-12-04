屏東綠鬣蜥捕捉數量創新高破11萬 議員批移除政策愈補愈多？

綠鬣蜥氾濫成災，屏東縣今年至11月底捕捉數量再創新高11.7萬多隻，縣議員洪宗麒今議會總質詢時帶著抓來的綠鬣蜥現身議會，他提到，捕捉數量愈補愈多，移除政策是不是出了問題，無法根除，綠鬣蜥一次產70多顆蛋，建議移除蛋也能作為獎勵補助。農業處長鄭永裕說，會再與中央建議。

縣議員洪宗麒長期關注綠鬣蜥氾濫議題，也會帶著鬣蜥的獵人們深夜一起行動抓捕綠鬣蜥，洪宗麒說，曾一晚最多捕捉300多隻綠鬣蜥，數量驚人。

洪宗麒今在議會問縣長周春米，綠鬣蜥數量愈捕愈多，是否思考移除政策有問題？有沒有朝著抑制數量方向前進？

周春米說，抑制綠鬣蜥的數量與成長不僅是中央責任她也是放在前面，綠鬣蜥對生態，鄉親生活，農民的農作都造成損害與困擾，抑制數量是努力目標，成效部分不敢說縣府做的多好，多強。單純從移除數量來看，屏東是全國的一名，但這個第一名不是可喜可賀的事，屏東是綠鬣蜥適合的成長環境。

「抑制是我們絕對目標，如何清零，是長遠努力目標」，周春米說，大家都在面對解決問題。移除數量最多的鄉鎮是竹田鄉、新園鄉與萬丹鄉。抓很多不是太光榮事情，政策上有中央指導與支持，地方如何落實，是不斷精進的過程。

洪宗麒說，2020年起捕捉8000多隻到今年變成11.7萬多隻，數量根本是翻倍成長。一隻母綠鬣蜥可以生6、70顆蛋，產卵的數量是倍增，要如何根除？農民在田區發現綠鬣蜥抓捕，因沒有上過獵人課程，不能換禮券，希望讓農民自己的農田自己顧。

洪宗麒也建議，希望能在屏東縣熱點區域，像是鄉鎮公所的清潔隊，讓農民抓到綠鬣蜥後，可以有一個統一兌換地點，或是協助打卡兌換。綠鬣蜥造成農作物損害，希望能爭取比照天然災害補助。

鄭永裕說，若開放農民取得證照，也有像中央請示過，考量安全性問題，有些有上過課程，也不一定敢去抓。只要農民有通報，都會派人去抓捕，大多數都可以抓到。大多數綠鬣蜥的位置出現在河邊，橋邊，危險性也較大，若引發危險狀況，可能要無法負擔責任，還是希望尊重中央指引，參與受訓課程。

鄭永裕說，至於天然災害補助部分，這部分也都有跟中央反映過，也會持續建議中央。去年也有請獵人去直搗綠鬣蜥的巢穴，但過程發現巢穴不容易發現，陳效也不是太好。