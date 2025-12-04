馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

馬祖用電需求近年快速攀升，為因應人口移入、觀光發展與產業擴張所帶來的負載成長，台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電機組吊裝定位典禮」，象徵地區供電建設邁入新階段。連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江出席見證，盼新機組能為未來十年奠定穩定電力基礎。

王忠銘表示，馬祖平均每年用電成長逼近 4%，重大交通工程、馬祖酒廠二廠、仁愛147示範住宅等開發案接連上路，需求擴張速度遠超過過往預期。依台電推估，2035 年尖峰負載可能升至 1.7MW，「新機組的加入，對保障南北竿供電安全至關重要」。

珠山電廠自 15 年前啟用以來，四部 3850瓩柴油機組一直肩負南北竿兩島供電要務。王忠銘回憶當年揭牌場景，如今再度見證新機組吊裝，「這不只是設備更新，更是延續當年的承諾，為馬祖下一個十年打下基礎建設的根」。

此次新設的四部 2000瓩柴油發電機組強調模組化設計，具低震動、低噪音與高效率特性，未來投入運轉後，可大幅強化供電彈性並提升備援能力。典禮現場同步展示大型吊裝作業，象徵新機組正式進入定位階段。

據了解，新機組預計明年上半年試運轉，商轉後將啟動馬祖發電體系的下一項轉型工程～老字號的志清發電廠將退居備役，並可能朝文創展示空間活化。王忠銘透露，縣府已與台電研議將志清電廠打造成「馬祖近代發電史展示基地」，兼具教育與文化保存功能，「那裡承載許多居民記憶，也值得留下新的價值」。

馬祖地勢複雜、氣候多變，新機組從規劃、海運到吊裝均面臨更高難度，王忠銘感謝台電與士林電機團隊的專業配合，「每一個環節都非常關鍵」。