快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電機組吊裝定位典禮」，象徵馬祖地區供電建設邁入新階段。圖／縣府提供
台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電機組吊裝定位典禮」，象徵馬祖地區供電建設邁入新階段。圖／縣府提供

馬祖用電需求近年快速攀升，為因應人口移入、觀光發展與產業擴張所帶來的負載成長，台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電機組吊裝定位典禮」，象徵地區供電建設邁入新階段。連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江出席見證，盼新機組能為未來十年奠定穩定電力基礎。

王忠銘表示，馬祖平均每年用電成長逼近 4%，重大交通工程、馬祖酒廠二廠、仁愛147示範住宅等開發案接連上路，需求擴張速度遠超過過往預期。依台電推估，2035 年尖峰負載可能升至 1.7MW，「新機組的加入，對保障南北竿供電安全至關重要」。

珠山電廠自 15 年前啟用以來，四部 3850瓩柴油機組一直肩負南北竿兩島供電要務。王忠銘回憶當年揭牌場景，如今再度見證新機組吊裝，「這不只是設備更新，更是延續當年的承諾，為馬祖下一個十年打下基礎建設的根」。

此次新設的四部 2000瓩柴油發電機組強調模組化設計，具低震動、低噪音與高效率特性，未來投入運轉後，可大幅強化供電彈性並提升備援能力。典禮現場同步展示大型吊裝作業，象徵新機組正式進入定位階段。

據了解，新機組預計明年上半年試運轉，商轉後將啟動馬祖發電體系的下一項轉型工程～老字號的志清發電廠將退居備役，並可能朝文創展示空間活化。王忠銘透露，縣府已與台電研議將志清電廠打造成「馬祖近代發電史展示基地」，兼具教育與文化保存功能，「那裡承載許多居民記憶，也值得留下新的價值」。

馬祖地勢複雜、氣候多變，新機組從規劃、海運到吊裝均面臨更高難度，王忠銘感謝台電與士林電機團隊的專業配合，「每一個環節都非常關鍵」。

他強調，縣府未來將持續與中央合作，推動供電、交通、住宅、醫療等基礎建設，「讓馬祖走得更穩，讓每一盞燈都能照得更久、更亮、更暖」。

連江縣長王忠銘指出，這四部新的柴油機組，不只是設備升級，更是延續15年前承諾、邁向未來10年最重要的基礎建設。圖／縣府提供
連江縣長王忠銘指出，這四部新的柴油機組，不只是設備升級，更是延續15年前承諾、邁向未來10年最重要的基礎建設。圖／縣府提供
台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電機組吊裝定位典禮」，連江縣長王忠銘偕同相關人士一起上香祈願典禮順利。圖／縣府提供
台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電機組吊裝定位典禮」，連江縣長王忠銘偕同相關人士一起上香祈願典禮順利。圖／縣府提供

馬祖 機組 王忠銘

延伸閱讀

連江航業資金缺口逾2億元 連江縣長：想辦法籌錢

李乾龍與藍委餐敘 曝蔣萬安等「6+2」縣市長提名名單

曾立志要當檢察官 連江縣前秘書長涉貪100萬元交保

馬祖國際藝術島佳評如潮 縣府：展期延至明年3月

相關新聞

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

馬祖用電需求近年快速攀升，為因應人口移入、觀光發展與產業擴張所帶來的負載成長，台電協和發電廠珠山分廠今日舉行「四部新發電...

總預算卡關23天 排定美濃大峽谷、垃圾山等專案報告後今付委審查

高雄市政府明年度總預算案上月交付審查時發生霸占主席台爭議，預算卡關23天，經由兩次政黨協商後，美濃大峽谷、垃圾山等環境爭...

「高雄果然美」水果月曆12/9開放索取 果嶺公園是最大特色

高雄市政府發行2026水果月曆及手繪年曆，此次特別以果嶺自然公園當主題，跟以往不同。市長陳其邁說，市民在品嘗高雄水果甜美...

屏東馬卡道文化祭 內埔老埤族人走鏢、祭祀率先起跑

屏東縣政府推動馬卡道文化祭活動，今天由內埔老埤馬卡道族傳統祭儀打頭陣，上午「走鏢」吸引族人以及泰安國小等鄰近學校學童共襄...

廣角鏡／金門烏坵嶼燈塔 點燈150年

國定古蹟「烏坵嶼燈塔」昨點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，1875年首次點燈以來，歷經戰...

施工逾半年頻出包！高雄楠梓下水道改善延宕 店難撐、民喊苦

高雄楠梓區右昌低窪地區過去每逢強降雨常淹水，最高淹50公分，因雨水下水道受管線阻礙難加速排水。水利局今年爭取國土署經費改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。