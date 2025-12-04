澎湖醫院心血管照護團隊成立12年 患者感謝助重生

快訊

中央社／ 澎湖縣4日電

衛生福利部澎湖醫院今天舉辦心血管照護12週年感恩會，團隊成立以來，完成逾2000例心血管介入手術，成功守護許多民眾生命，呂姓患者更現身感謝澎湖醫院給予重生。

澎湖醫院院長匡勝捷率醫師陳賢生等心血管照護團隊發表12週年成果，澎湖縣衛生局長陳淑娟與消防局長許文光共同見證。

匡勝捷表示，心導管室自102年12月成立，從初期1名醫師、2名導管人員，成長至目前2名醫師、6名導管人員，全年24小時提供服務。今年新到任的心臟內科醫師陳嗣堯還完成了澎湖首例IVL血管內震波碎石手術，象徵離島醫療再升級。

107年心肌梗塞獲救的呂姓患者今天分享，他因緊急送醫接受心導管手術而重獲新生，得以看到女兒成長，深表感謝並回贈自製禮物給醫療團隊。他也因此加入義消，盼回饋社會。

澎湖醫院指出，介入心血管診療中心近年持續提升設備與照護品質，112年完成高階介入X光機設備及空間硬體升級。在消防、衛生局與醫院串聯的「菊島守心鏈」，由救護端到院前完成12導程心電圖，在醫師專業指導判斷下，給予雙抗血小板藥物進而降低轉送途中死亡率，澎湖醫院導管室接續完成心導管介入手術及團隊專業醫療照護，平均48分鐘完成，比國際標準90分鐘還快，挽救許多性命及家庭。

院方表示，中心已通過急性冠心症重症照護評鑑，各項品質指標表現優異，甚至超越同規模院所，展現澎湖醫院於離島的卓越「心」醫療、精準「心」照護

