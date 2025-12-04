總預算卡關23天 排定美濃大峽谷、垃圾山等專案報告後今付委審查

高雄市政府明年度總預算案上月交付審查時發生霸占主席台爭議，預算卡關23天，經由兩次政黨協商後，美濃大峽谷、垃圾山等環境爭議事件排定專案報告，國民黨今日上午同意總預算交付議會，後續進入委員會審查。

高雄市議會11月11日進行高雄市府115年度總預算交付審查等議程，國民黨議員不滿市政及市府團隊狀況連連，帶著抗議布條霸占主席台癱瘓議事，一度爆發口角及拉扯。當日總預算付委未成，議會無法審查明年度預算。

高市議會今天進行「宣讀議案及交付」議程。議長康裕成表示，在黨團協商後，程序委員會變更議程，敲定12月8、9兩日及10日上午「二、三讀會」議程變更為「分組審查」。12月10日下午為「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告。

國民黨總召黃香菽發言指出，每位議員都是一票一票民意選出來，質詢及要求市府改進項目是在替市民監督市政，議員不是故意刁難，希望官員在質詢能以謙卑態度接受監督，而且不要「藍綠雙標」，給在野黨跟執政黨議員的資料不同。

黃香菽意見陳述之後，議長康裕成敲槌通過，市府總預算案順利進入議會審查。黃香菽強調，美濃大峽谷及近來廢棄物濫倒問題頻傳，希望透過專案報告，讓市府針對重大環境議題跟市民交代清楚，也要提出後續精進作為，不能裁罰完就沒事。

民進黨團總召江瑞鴻表示，黨團協商過後大家達成共識，樂見總預算案交付、市政可以順利推動；美濃大峽谷等案，後續如何處理市府確實應該要給市民一個交代。