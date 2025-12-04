快訊

「高雄果然美」水果月曆12/9開放索取 果嶺公園是最大特色

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府發行2026水果月曆手繪年曆，此次特別以果嶺自然公園當主題，跟以往不同。市長陳其邁說，市民在品嘗高雄水果甜美滋味後，歡迎到綠意盎然的果嶺自然公園散步、約會，體驗生態與生活交織的綠色日常。

市府指出，12月9日上午10點起，「高雄果然美」水果月曆及2款手繪年曆，將在市府四維及鳳山行政中心及38區公所同步發送，每人可索取月曆1份及年曆任1款，送完為止。

市長陳其邁表示，高雄果嶺自然公園國慶日開放以來，吸引大批民眾前往，為回應市民朋友渴望親近大自然的心情，特別把果嶺自然公園放進明年手繪年曆與水果月曆之中。

市府指出，高雄果然美月曆中水果呈現高雄土地的豐饒與水果美味，如5月鳳梨、6月玉荷包、7月金煌芒果等，民眾可以隨著時令採買最新鮮的水果享用，「吃當季、吃在地」。

年曆則以2款不同手繪風格呈現果嶺自然公園的豐富面貌，委由插畫家歐佩玲及黃湘兩位高雄在地插畫家創作。歐佩玲「撞色款」匯集多樣色彩與自然景觀，賞鳥、閱讀、健行的人們，彷彿在開繽紛派對。黃湘「疊色款」年曆則以麥克筆疊色呈現創作公園內花草與鳥類，將不同色調的綠轉化成圖騰，呈現果嶺公園的原始美。

除高市府外，高雄市議會也精選12種美麗花卉製作500份2026年月曆，已於12月初索取一空。

