屏東馬卡道文化祭 內埔老埤族人走鏢、祭祀率先起跑

屏東縣政府推動馬卡道文化祭活動，今天由內埔老埤馬卡道族傳統祭儀打頭陣，上午「走鏢」吸引族人以及泰安國小等鄰近學校學童共襄盛舉，展現文化復振及傳承的重要意義。

內埔老埤村、高樹加蚋埔、萬巒鄉加匏朗三部落，長期致力文化保存與傳承，維持傳統儀式，並各自於每年農曆10月、11月、1月舉行夜祭，透過傳統祭典儀式、會親交流、文化課程等，推廣及傳承馬卡道族文化。

老埤社區今年在夜祭之前，將族人傳統捕魚技術「下跳椼仔」，融入社區文化遊程，帶動更多人體驗老一輩流傳已久的生活技藝，深入認識馬卡道的文化。今日祭儀活動從上午走鏢、下午祭祀文化系列活動至老祖祠祭拜、迎祖靈及平安宴，為年度馬卡道族文化祭活動揭開序幕。

高樹加蚋埔平埔夜祭1月3、4日登場，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，感恩祖靈阿姆祖的庇佑。高樹鄉加蚋埔馬卡道文化協會從12月16日起先行開辦文化課程，包括傳統獵具「哒仔」製作、傳統美食奇拿富、花環及趒戲傳唱等，傳承文化技藝。

萬巒加匏朗將於3月3日進行夜祭，每年農曆1月15日仙姑祖誕辰日，族人都會備置祭品，在仙姑廟前舉行夜祭趒戲；祭典後的席地宴讓族人與親友團聚同歡。