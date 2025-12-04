施工逾半年頻出包！高雄楠梓下水道改善延宕 店難撐、民喊苦

高雄楠梓區右昌低窪地區過去每逢強降雨常淹水，最高淹50公分，因雨水下水道受管線阻礙難加速排水。水利局今年爭取國土署經費改建盛昌街排水箱涵，不料第一階段施工導致鄰近超商地坪下陷，工程延後，封路更讓店家生意受挫甚至倒閉，民代要求明年春節前完工。

市議員陳善慧說，盛昌街地下水道工程一延再延，期間挖斷地下電纜、挖破自來水管線，居民住家的抽水馬達燒壞，周邊超商因為工程接連倒閉，原定9月完成盛昌街雨水下水道改善工程，迄今僅單向通車、部分完工，地方店家影響生計、住家叫苦連天，要求工程第二階段應於明年春節前完工。

水利局解釋，盛昌街工程今年3月開工，因地下管線密集需遷改，導致進度落後，上月初完成第一階段55公尺箱涵改建，第二階段工程尚有25公尺箱涵待改建，已將擋土支撐改為更安全的微型樁工法，完成後不拔樁避免土層擾動，施工時間能再縮短，全案估春節前完工。

水利局今年爭取國土署1350萬元補助，拆除並重建盛昌街瓶頸段箱涵，盼減少淹水並分擔中泰街排水負荷。上月完成第一階段改建，回填時導致鄰近超市地坪下陷。廠商已向保險公司報出險，水利局協調後續賠償。