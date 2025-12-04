高雄下水道AI監測防汛 地方怨數據抽象、分布不均

高雄市近年拚治水，設26座滯洪池、總滯洪量達499萬噸，雨水下水道達585公里，並建置智慧水利監測密網平台提供即時淹水資訊。但民代指出，滯洪池即時監測畫面僅單一視角，下水道水位計分布不均且無即時影像，資訊有限且抽象，民眾難掌握住家附近水情。

水利局長蔡長展表示，水利監測密網平台的滯洪池監視影像是採最低點視角，也是最先積水處，可即時呈現當地積淹水情形，未來會考量透過即時照片輔助。另三民區東區是試辦超音波下水道水位計示範區，未來水位計會機動調整位置，且依需求布置，而水位資訊將改為民眾易理解的文字敘述。

近年天氣變遷，常淹水成災，水利局利用高密度感測、即時圖資與AI分析建置智慧水利監測密網平台，預測積淹水、提供防汛警示，整合雷達降雨、地面積水及下水道水位等數據，優化智慧防汛。議員張博洋實測卻發現，仁武獅龍溪、三民本安滯洪公園、前鎮草衙滯洪池視角單一。

他同時質疑，高市獲水利署及國土署補助建置253處雨水下水道水位計，三民區建置46處，但三民市場、高醫、中都等易淹水地區卻未設，影響市民防災。他說，即時影像較數據呈現較為直觀，雨水下水道水位計應結合影像，才能提供更全面防災資訊。除此，全市下水道監測站不夠密集，呈現的數據太過專業，「民眾看得好抽象」。

水利局表示，目前滯洪池即時影像足供民眾判讀蓄水情形，畫面旁也提供滯洪率標示，可協助掌握水位；水利局前期智慧水利監測密網計畫是以寶珠溝流域作示範區，水位計位置可視需求移置規畫區域範圍內，未來將針對特殊節點或有需求位置，再向中央爭取經費增設。