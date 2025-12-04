聽新聞
0:00 / 0:00

高雄下水道AI監測防汛 地方怨數據抽象、分布不均

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市雨水下水道長達585公里，市府布置253處水位計監測，但議員質疑水位計分布不均。圖／高雄市水利局提供
高雄市雨水下水道長達585公里，市府布置253處水位計監測，但議員質疑水位計分布不均。圖／高雄市水利局提供

高雄市近年拚治水，設26座滯洪池、總滯洪量達499萬噸，雨水下水道達585公里，並建置智慧水利監測密網平台提供即時淹水資訊。但民代指出，滯洪池即時監測畫面僅單一視角，下水道水位計分布不均且無即時影像，資訊有限且抽象，民眾難掌握住家附近水情。

水利局長蔡長展表示，水利監測密網平台的滯洪池監視影像是採最低點視角，也是最先積水處，可即時呈現當地積淹水情形，未來會考量透過即時照片輔助。另三民區東區是試辦超音波下水道水位計示範區，未來水位計會機動調整位置，且依需求布置，而水位資訊將改為民眾易理解的文字敘述。

近年天氣變遷，常淹水成災，水利局利用高密度感測、即時圖資與AI分析建置智慧水利監測密網平台，預測積淹水、提供防汛警示，整合雷達降雨、地面積水及下水道水位等數據，優化智慧防汛。議員張博洋實測卻發現，仁武獅龍溪、三民本安滯洪公園、前鎮草衙滯洪池視角單一。

他同時質疑，高市獲水利署國土署補助建置253處雨水下水道水位計，三民區建置46處，但三民市場、高醫、中都等易淹水地區卻未設，影響市民防災。他說，即時影像較數據呈現較為直觀，雨水下水道水位計應結合影像，才能提供更全面防災資訊。除此，全市下水道監測站不夠密集，呈現的數據太過專業，「民眾看得好抽象」。

水利局表示，目前滯洪池即時影像足供民眾判讀蓄水情形，畫面旁也提供滯洪率標示，可協助掌握水位；水利局前期智慧水利監測密網計畫是以寶珠溝流域作示範區，水位計位置可視需求移置規畫區域範圍內，未來將針對特殊節點或有需求位置，再向中央爭取經費增設。

治水 高雄市 滯洪池 淹水 水利署 國土署 AI

延伸閱讀

美加州喜瑞市議員訪高雄 盼促締結姊妹市

屏東水利志工加入綠鬣蜥通報 助防治熱點判斷

落實CCUS走向實際運作 高雄8企業完成系統建置

台積電進駐高雄 南北發展不均...議員籲南高雄全力發展IC業

相關新聞

鳳山溪屢見死魚飄惡臭惹民怨 議員轟接管牛步化...高市府允諾加速

高雄鳳山溪近年屢傳死魚、異味與水色變化，引發民怨，市議員鄭安秝今天質詢指出，最大汙染源來自民生汙水，但汙水接管率牛步化，...

廣角鏡／金門烏坵嶼燈塔 點燈150年

國定古蹟「烏坵嶼燈塔」昨點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，1875年首次點燈以來，歷經戰...

施工逾半年頻出包！高雄楠梓下水道改善延宕 店難撐、民喊苦

高雄楠梓區右昌低窪地區過去每逢強降雨常淹水，最高淹50公分，因雨水下水道受管線阻礙難加速排水。水利局今年爭取國土署經費改...

高雄下水道AI監測防汛 地方怨數據抽象、分布不均

高雄市近年拚治水，設26座滯洪池、總滯洪量達499萬噸，雨水下水道達585公里，並建置智慧水利監測密網平台提供即時淹水資...

議員指金門跨年預算大增 文化局：依市場調整

金門縣議員董森堡今天質詢表示，文化局跨年晚會、元宵等活動預算大增，文資審議預算卻降低，應專注本務；文化局表示，活動預算擴...

53名南洋僑青返金門尋根 找回家族與土地的情感連結

由金門縣政府教育處主辦的「南洋鄉僑青年返金尋根交流」活動，今年共有來自新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊與菲律賓等九個僑社、共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。