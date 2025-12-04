聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／金門烏坵嶼燈塔 點燈150年

聯合報／ 記者蔡家蓁
圖／航港局提供
圖／航港局提供

國定古蹟「烏坵嶼燈塔」昨點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，1875年首次點燈以來，歷經戰火摧折、熄燈停光，一度因台海緊張情勢被迫拆除燈器，沉寂超過一甲子，2017年再度復燈，隔年升格為國定古蹟，是具歷史重量的航標之一。

烏坵嶼燈塔燈高88.6公尺、塔高17.9公尺，烏坵屬軍事管制區，燈塔未對外開放參訪，航港局說，將落實維護，確保燈塔歷史價值與文化意義得以延續。

延伸閱讀

烏坵嶼燈塔點燈150周年！曾熄燈60年 今再亮台海戰略之光

光耀台海150周年 向烏坵嶼燈塔致敬

賴清德主持雲林台大百億醫療大樓動工 打造中部醫療燈塔

台東成功漁港吊車翻覆 2人受困1人傷重無生命跡象

相關新聞

鳳山溪屢見死魚飄惡臭惹民怨 議員轟接管牛步化...高市府允諾加速

高雄鳳山溪近年屢傳死魚、異味與水色變化，引發民怨，市議員鄭安秝今天質詢指出，最大汙染源來自民生汙水，但汙水接管率牛步化，...

廣角鏡／金門烏坵嶼燈塔 點燈150年

國定古蹟「烏坵嶼燈塔」昨點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，1875年首次點燈以來，歷經戰...

施工逾半年頻出包！高雄楠梓下水道改善延宕 店難撐、民喊苦

高雄楠梓區右昌低窪地區過去每逢強降雨常淹水，最高淹50公分，因雨水下水道受管線阻礙難加速排水。水利局今年爭取國土署經費改...

高雄下水道AI監測防汛 地方怨數據抽象、分布不均

高雄市近年拚治水，設26座滯洪池、總滯洪量達499萬噸，雨水下水道達585公里，並建置智慧水利監測密網平台提供即時淹水資...

議員指金門跨年預算大增 文化局：依市場調整

金門縣議員董森堡今天質詢表示，文化局跨年晚會、元宵等活動預算大增，文資審議預算卻降低，應專注本務；文化局表示，活動預算擴...

53名南洋僑青返金門尋根 找回家族與土地的情感連結

由金門縣政府教育處主辦的「南洋鄉僑青年返金尋根交流」活動，今年共有來自新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊與菲律賓等九個僑社、共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。