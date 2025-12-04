聽新聞
廣角鏡／金門烏坵嶼燈塔 點燈150年
國定古蹟「烏坵嶼燈塔」昨點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，1875年首次點燈以來，歷經戰火摧折、熄燈停光，一度因台海緊張情勢被迫拆除燈器，沉寂超過一甲子，2017年再度復燈，隔年升格為國定古蹟，是具歷史重量的航標之一。
烏坵嶼燈塔燈高88.6公尺、塔高17.9公尺，烏坵屬軍事管制區，燈塔未對外開放參訪，航港局說，將落實維護，確保燈塔歷史價值與文化意義得以延續。
