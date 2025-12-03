高雄市總預算卡關有解 市府提案將交付審查

快訊

中央社／ 高雄3日電

高雄市議會國民黨團日前拒絕總預算交付審查；市議會今天舉行程序委員會議，敲定變更議事日程及排入1項專案報告，議長康裕成強調，市府提案將於明天交付審查，提醒市府團隊要積極向議員溝通。

第4屆第18次程序委員會議由康裕成主持，包括副議長曾俊傑及市議員黃香菽、江瑞鴻、陳善慧、劉德林、陳明澤、朱信強、邱俊憲等人與會。

康裕成敲定第6次定期大會變更議事日程，並排入「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告。康裕成強調，市府提案將於明天交付審查，市府團隊要積極向議員溝通預算內容，務求總預算能順利、如期通過。

經程序委員會研議討論，通過第4屆第6次定期大會變更議事日程，敲定12月8、9兩日及10日上午「二、三讀會」議程變更為「分組審查」。

12月10日下午議程變更為「有關涉及廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告。12月10日「成立各種委員會」議程變更移至12月18日。

另為順利完成民國115年預算審議，程序會議也同步通過第4屆第8、9次臨時會議事日程表草案，敲定自115年1月12日至1月30日召開兩次臨時會，臨時會下午議程也自下午3時提前到2時30分召開。

康裕成強調，第4屆議會及高雄市長陳其邁率領的市府團隊任期已走進尾聲，期盼府會有始有終，府會同心，共同兌現對市民的承諾。

