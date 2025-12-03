綠電需求升溫 台電「RE30電力商品」助攻淨零

快訊

中央社／ 高雄3日電

國際供應鏈減碳要求升高，台電今年6月起推出「RE30電力商品」，協助企業補足綠電缺口，達成30%再生能源用電階段目標，並取得再生能源憑證，強化企業競爭力。

台電今天新聞稿表示，今年自建案場5億度綠電已全數售罄。2026年將持續推動，協助更多企業銜接國際要求。

台電高雄區營業處、鳳山區營業處表示，RE30核心精神是補充性質。若企業已向民間售電業購買綠電但未達30%要求，可透過RE30進行補足。機制上會優先媒合民間綠電，再由台電自建案場提供，避免排擠既有市場並維持公平透明。

台電說明，RE30的綠電來源涵蓋風力、太陽能及水力等多元再生能源，依自建案場的實際發電結構合理分配，用戶不需承擔選擇風險，且無餘電風險及必付條款，讓企業導入綠電更直覺、無負擔。

為協助轄內企業掌握RE30內容與申購方式，高雄與鳳山區處在岡山本洲產業園區、林園產業園區、永安產業園區、和發產業園區、仁大產業園區服務中心等地辦理多場說明會，說明商品架構、銷售對象及購買條件。

台電表示，推動RE30不僅協助企業降低碳排、提升永續量能，也是台灣能源轉型的重要里程碑。未來將依不同產業需求持續調整與擴充商品設計，推出更多元的綠電產品，攜手企業與社會共同邁向淨零目標，實現綠色永續。

