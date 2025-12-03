快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

53名南洋僑青返金門尋根 找回家族與土地的情感連結

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由金門縣政府教育處主辦的「南洋鄉僑青年返金尋根交流」今天返抵金門後，首站即拜會金門縣政府，看到家鄉金門的改變，大家都非常感動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府教育處主辦的「南洋鄉僑青年返金尋根交流」活動，今年共有來自新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊與菲律賓等九個僑社、共53名僑青參加，展開橫跨台北與金門的七天六夜文化之旅，這些鄉僑今天踏上金門的土地，以實地走訪重新連結血脈記憶，為金門與南洋之間的歷史情誼注入新能量。

53名僑青包含有國中、高中職、大專學生及青年社會人士，分別由新加坡、馬來西亞（巴生雪蘭莪、柔佛州、馬六甲）、印尼（麻里巴板、雅加達、泗水）、汶萊及菲律賓等地的9個僑社推薦回鄉，他們帶著南洋的語調，也帶著血脈的記憶，回到「祖輩曾離開、而他們如今回來」的這塊土地。

僑青們今天返抵金門後，首站即拜會金門縣政府與金門縣議會，由縣府參議陳金增與議會秘書長王垣坤以金門話親切迎接，青年們首次踏入議事殿堂，對地方政治運作有更深刻的感受。縣府團隊也向僑青分享金門近年在教育、文化保存、青年政策與生活環境等面向的推動成果，希望透過交流，讓海外子弟看見家鄉的改變，也讓他們知道，金門不僅是祖先的故鄉，也是他們未來可以回來的地方。

僑青們在互動中談起在南洋求學與成長的經驗，有人首次返鄉，也有人久別重回金門，談到「對家鄉的想念」與「回來之後的感動」，大家都話匣子打開，聊個不停，但共同的心聲是「這趟返鄉，是為了重新認識自己」。

接下來的五天四夜，這群僑青將走訪戰地據點、百年聚落、宗祠文化與自然生態場域，也安排返家探親行程，讓青年與長輩重溫家族連結。教育處表示，透過邀請旅居南洋的金門青年子弟返家，不僅是文化傳承，更是跨國連結的重要紐帶。希望返鄉旅程能讓僑青建立文化自信，成為金門走向國際的文化代言人。

53名南洋僑青返金門尋根 找回家族與土地的情感連結

