高雄楠梓右昌地區低窪逢大雨必淹 雨水箱涵改建工程一再延宕

高雄楠梓區右昌低窪地區，過去只要強降雨超過2小時就會淹水，曾發生水淹50公分，但當地雨水下水道因遭遇管線問題無法加速排水，水利局今年爭取國土署經費改建盛昌街排水箱涵，但第一階段工程造成鄰近超商地坪下陷，工期一再延後，當地店家因封路影響生意、倒閉，住戶叫苦連天，民代要求在明年農曆過年前完工。

為改善楠梓區右昌地區淹水問題，並解決當地因箱涵瓶頸段導致長期排水不順導致淹水困擾，高市水利局多年來設法改善排水箱涵，卻屢遭遇管線問題無法施工，今年3月爭取國土署經費補助1350萬元，克服工程障礙後，將拆除現有盛昌街瓶頸段箱涵，並在原址上進行改建，預計年底竣工，能減少該區積淹水風險，並減輕中泰街雨水箱涵負荷。

盛昌街排水箱涵瓶頸改善工程從廣昌街182巷61弄路口起，延伸至盛昌街99號前，將原箱涵1.5公尺×1.4公尺改為2.0公尺×1.9公尺，長度約80公尺，分段局部封閉單向道路並車道管制，佈設安全措施和交管人員協助指揮交通；但11月初完成第一階段55公尺箱涵改建後，於回填階段發現鄰近超市地坪嚴重下陷，緊急回填低強度混凝土穩定地盤。

目前箱涵改善工程僅影響該間超市地坪，目前施工廠商已向工程保險公司申報出險，由保險公司辦理鑑定作業中，水利局則協調後續賠償事宜。

市議員陳善慧表示，盛昌街地下水道工程一延再延，期間挖斷地下電纜、挖破自來水管線，民眾住宅的抽水馬達燒壞，周邊超商因為工程已接連倒閉，「原定9月完成盛昌街雨水下水道改善工程，迄今僅單向通車、部分完工」，地方店家影響生計、住家叫苦連天、抱怨連連，要求工程第二階段應於明年農曆過年前完工。

水利局表示，盛昌街工程今年3月開工，因地下管線密集需遷改，導致進度落後，施工時並無挖損管線，11月初以完成第一階段55公尺箱涵改建，道路也臨鋪開放通行，第二階段工程尚有25公尺箱涵改建，已將擋土支撐將改為更安全的微型樁工法，完成後不拔樁，避免土層擾動，施工時間能再縮短，全案預計農曆年前完工，減少當地影響。