高雄雨水下水道水位資訊遭批不透明 議員：智慧系統不夠全面
高雄市近年拚治水，全市已達26座滯洪池，總滯洪容量達499萬噸，雨水下水道達585 公里，水利局為提供大眾即時積淹水資訊，建置智慧水利監測密網平台，但民代發現，滯洪池即時監測畫面僅有一視角，不夠全面，而全市雨水下水道水位計分布不均，下水道也未建置即時影像，民眾想要查看住家附近的水情，資訊有限且抽象。
高雄市水利局利用高密度感測設備、即時圖資系統和AI分析模型建置智慧水利監測密網平台，進行積淹水風險預測與防汛預警，呈現空中雷達降雨資料、地面積淹水與區域排水位和下水道水位等多元數據，打破以往僅靠單一設施水位作業限制，轉向全流域、全空間的即時監測和整合分析，推動智慧防汛系統優化。
但實際操作監測平台，點選各行政區滯洪設備，可顯示滯洪率和即時監視影像，卻有部份如仁武區獅龍溪排水、三民區本安生態滯洪公園、前鎮草衙滯洪池等未有即時影像。市議員張博洋指出，滯洪池即時影像沒有多視角影像，且非所有滯洪池都有即時影像，民眾擔心自家附近滯洪狀況，若無法看到多視角畫面，期望市府加強採購、建置監視器具。
此外，目前高雄市獲水利署及國土署補助建置253處雨水下水道水位計，水位計資訊也呈現在監測平台，包括路面高度、水位高度、渠底高程等，也有水位達一、二級地點；張博洋質疑，三民區建置水位計共46處，但三民區易淹水地區如三民市場、高醫、中都地區等卻未設置水位計，影響市民防洪防災準備，下水道水位計幾乎集中在三民東區。
張博洋指出，民眾習慣透過即時影像來做防洪準備，比起數據呈規較直觀，雨水下水道水位計應該結合影像，才能提供更全面防災資訊，且全市下水道監測站不夠密集，呈現的數據太過專業，「民眾想要查看即時水情，資訊有限且抽象」。新北市今年7月已首度在雨水下水道裝設監控設備CCTV，即時掌握箱涵內部水流變化與抽水運作情形。
水利局長蔡長展表示，水利監測密網平台的滯洪池監視影像是採最低點視角，也是最先積水處，可即時呈現當地積淹水情形，未來會考量透過即時照片輔助；三民區東區是原先因寶珠溝整治計畫率先試辦設置超音波下水道水位計，但水位計會機動調整位置，依需求調整分布情況，水位資訊也會改變呈現方式，改以民眾易理解的文字敘述。
水利局表示，目前滯洪池即時影像足以供民眾判讀蓄水情形，畫面旁也提供滯洪率標示，可協助掌握滯洪池水位狀況；水利局前期智慧水利監測密網計畫是以寶珠溝流域作示範區，水位計位置可視需求移置規畫區域範圍內，已於部分排水裝設即時影像作為輔助資訊，未來將針對特殊節點或有需求位置，並視經費情形向中央爭取補助增設。
