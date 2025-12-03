鳳山溪屢見死魚飄惡臭惹民怨 議員轟接管牛步化...高市府允諾加速

高雄鳳山溪近年屢傳死魚、異味與水色變化，引發民怨，市議員鄭安秝今天質詢指出，最大汙染源來自民生汙水，但汙水接管率牛步化，鳳山區完成接管竟要花14年，她要求加速改善以免鳳山溪水質持續惡化。市府允諾，加快接管率，明年底前水質會有改善。

鄭安秝指出，鳳山溪汙染源主要84至95%來自民生汙水，事業廢水排放量占5至15.5%，但目前汙水下水道接管率僅62.45%，已接管戶數9萬6336多戶，今年度目標僅新增4097戶，尚未接管仍有5萬7925戶，依此速度推算，至少要14年才能完成接管，直批太慢了，鳳山人每天都在這條溪旁生活，無法再忍受。

鄭安秝表示，由於民生汙水排放嚴重，居民常反映臭味、蚊蟲等問題，近期三不五時又看到死魚，愛河水質好到都能划龍舟，有人敢在鳳山溪玩水嗎？她點名水利局接管進度慢吞吞，14年太久了，鳳山一定要再快一點，要求市府提出改善承諾，打造鳳山溪親水空間。

水利局長蔡長展回應，鳳山區後段工程多屬家戶接管，涉及拆除工項複雜，因此進度較慢，但會再加速辦理；環保局長張瑞琿也說，已加強底泥清疏與廢棄物清除，並針對列管與非列管工廠加強稽查與裁罰。

市長陳其邁答詢，他曾親自上游勘查，市府已新設4個截流設施用以收集工廠汙水，將在2026年1月完成，他並承諾明年底前可讓鳳山溪水質達到一定程度淨化和改善，長期仍需汙水下水道全面接管，會加快接管速度。