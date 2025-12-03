快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳山溪屢見死魚飄惡臭惹民怨 議員轟接管牛步化...高市府允諾加速

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市議員鄭安秝要求加快鳳山區汙水下水道接管速度，改善鳳山溪水質汙染惡化問題。圖／翻攝自高雄市議會官網
市議員鄭安秝要求加快鳳山區汙水下水道接管速度，改善鳳山溪水質汙染惡化問題。圖／翻攝自高雄市議會官網

高雄鳳山溪近年屢傳死魚、異味與水色變化，引發民怨，市議員鄭安秝今天質詢指出，最大汙染源來自民生汙水，但汙水接管率牛步化，鳳山區完成接管竟要花14年，她要求加速改善以免鳳山溪水質持續惡化。市府允諾，加快接管率，明年底前水質會有改善。

鄭安秝指出，鳳山溪汙染源主要84至95%來自民生汙水，事業廢水排放量占5至15.5%，但目前汙水下水道接管率僅62.45%，已接管戶數9萬6336多戶，今年度目標僅新增4097戶，尚未接管仍有5萬7925戶，依此速度推算，至少要14年才能完成接管，直批太慢了，鳳山人每天都在這條溪旁生活，無法再忍受。

鄭安秝表示，由於民生汙水排放嚴重，居民常反映臭味、蚊蟲等問題，近期三不五時又看到死魚，愛河水質好到都能划龍舟，有人敢在鳳山溪玩水嗎？她點名水利局接管進度慢吞吞，14年太久了，鳳山一定要再快一點，要求市府提出改善承諾，打造鳳山溪親水空間。

水利局長蔡長展回應，鳳山區後段工程多屬家戶接管，涉及拆除工項複雜，因此進度較慢，但會再加速辦理；環保局長張瑞琿也說，已加強底泥清疏與廢棄物清除，並針對列管與非列管工廠加強稽查與裁罰。

市長陳其邁答詢，他曾親自上游勘查，市府已新設4個截流設施用以收集工廠汙水，將在2026年1月完成，他並承諾明年底前可讓鳳山溪水質達到一定程度淨化和改善，長期仍需汙水下水道全面接管，會加快接管速度。

水質 水利局 環保局長

延伸閱讀

高市府辦「楠梓親子運動趴」 12月7日藍田公園登場

網傳桃園自來水異常致掉髮？市府澄清：水質監測無異常

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

基市28校捲入自來水油汙風暴水質檢驗均合格 但2校說仍有異味不敢用

相關新聞

鳳山溪屢見死魚飄惡臭惹民怨 議員轟接管牛步化...高市府允諾加速

高雄鳳山溪近年屢傳死魚、異味與水色變化，引發民怨，市議員鄭安秝今天質詢指出，最大汙染源來自民生汙水，但汙水接管率牛步化，...

53名南洋僑青返金門尋根 找回家族與土地的情感連結

由金門縣政府教育處主辦的「南洋鄉僑青年返金尋根交流」活動，今年共有來自新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊與菲律賓等九個僑社、共...

高雄楠梓右昌地區低窪逢大雨必淹 雨水箱涵改建工程一再延宕

高雄楠梓區右昌低窪地區，過去只要強降雨超過2小時就會淹水，曾發生水淹50公分，但當地雨水下水道因遭遇管線問題無法加速排水...

高雄雨水下水道水位資訊遭批不透明 議員：智慧系統不夠全面

高雄市近年拚治水，全市已達26座滯洪池，總滯洪容量達499萬噸，雨水下水道達585 公里，水利局為提供大眾即時積淹水資訊...

烏坵嶼燈塔點燈150周年！曾熄燈60年 今再亮台海戰略之光

國定古蹟「烏坵嶼燈塔」今天點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，自1875年首次點燈以來，歷...

慨捐400萬救命神器李沃耀夫婦捐ECMO 金門急重症量能大升級

長期投入公益、心繫家鄉的環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈一部可於飛行時使用的「葉克膜（ECMO）主機」給衛福部金門醫院，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。