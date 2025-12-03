屏東水利志工加入綠鬣蜥通報 助防治熱點判斷

快訊

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣政府推動水利志願服務，除協助鄰近排水系統巡查，因應綠鬣蜥擴散趨勢，將其生態習性等納入教育訓練，目前屏北地區已有通報紀錄，協助農業單位作為防治熱點依據。

縣府新聞稿指出，水利志工長期協助巡視鄉鎮排水路、滯洪池及易淤積河段，為提升志工專業度，每年均辦理教育訓練，因應綠鬣蜥在南部快速擴散趨勢，將外來種生態習性與通報流程納入教育訓練內容。

水利處提及，綠鬣蜥族群喜好棲息於河岸、農地灌叢及排水邊坡一帶，因挖洞習性造成護岸或邊坡穩定度下降，對排水設施安全形成潛在風險，因此輔導水利志工參與「綠鬣蜥移除教育訓練」課程，由專家講解其行為特徵、常見活動地點及拍照紀錄與通報流程，讓志工在日常巡查時能更快速辨識並回報。

水利處表示，水利志工主要任務為「安全觀察與通報」，並不直接執行捕捉作業，以確保民眾與志工安全，通報資料將提供給農業及動保單位作為防治熱點判斷與後續處置依據。目前已有志工於九如、萬丹等地回報綠鬣蜥出沒紀錄，有助掌握族群分布情形並加強周邊設施巡查。

