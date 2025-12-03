快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

澎縣慶祝國際身障者日 陳光復肯定志工默默付出

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖縣陳光復在今天「國際身心障礙者日」中，肯定志工默默付出，背負小天使飛越高山海洋，讓身障者安心生活，讓社會更加美好；並允諾明年起每半年舉辦一次「與天使有約」活動。

澎湖縣政府慶祝「國際身心障礙者日」辦理「理解隱性障礙，消除誤解歧視」與天使有約活動，今天在馬公西衛活動中心舉行，縣長陳光復、社會處長周柏雅、副議長藍凱元辦公室主任洪長青、國民黨籍縣議員許國政、民進黨籍縣議員呂黃春金、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人齊聚一堂，現場洋溢笑容與熱情。

陳光復表示，今年國際身心障礙者日主題為「理解隱性障礙，消除誤解歧視」，縣府安排與志工有約，感謝每位在場的志工勞心勞力，照顧小天使，背負翅膀受傷的小天使飛越高山海洋，讓身障者能安心生活、自信成長，社會更加美好；並允諾原本一年一次的「與天使有約」活動，明年起每半年辦理一次。

陳光復也分別表揚獲得努力向上獎、熱心助人獎、拓展能力獎、人氣明星獎、運動健將獎與服務班級獎等的26位志工、小天使與慢飛天使等，肯定在逆境中的努力與表現，盛讚這鼓舞人心的力量，正是持續推動服務的最大動力。

澎湖縣政府今年慶祝國際身障日，先後推出社區健走趣味闖關、身障者多元共融齊手作、社區日間作業成果發表、天使有約歌唱比賽等10餘個系列活動，讓澎湖朝向更加平等、友善、沒有障礙的家園邁進。

澎湖縣政府推動身心障礙福利服務，秉持「有愛無礙」的理念，致力打造友善共融的生活環境，包括身障者三節慰問金、輔具資源中心、居家、臨時暨短期照顧、社區日間、復康巴士、身障家庭托顧、自立生活支持、視障生活等服務、社區日間作業設施、精障協作「心晴會所」、房屋與租屋補助、停車位與攤位租金補助、緊急救援連線服務、身障課後照顧、家庭照顧者支持服務、開辦I PASS社福卡及身障全日型照顧等多元服務，讓身障者擁有更多選擇、更有尊嚴的生活，也為照顧者帶來更多喘息與支持。

身障者 澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

澎湖掩埋場火警…縣長陳光復公開道歉 承諾加速興建焚化爐

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

志工第一線守護澎湖家庭幸福 陳光復盼更多人投入

2026大選／前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 再現三腳督？藍軍待整合

相關新聞

烏坵嶼燈塔點燈150周年！曾熄燈60年 今再亮台海戰略之光

國定古蹟「烏坵嶼燈塔」今天點燈滿150周年，這座矗立於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的黑色石造燈塔，自1875年首次點燈以來，歷...

慨捐400萬救命神器李沃耀夫婦捐ECMO 金門急重症量能大升級

長期投入公益、心繫家鄉的環遊國際旅行社董事長李沃耀捐贈一部可於飛行時使用的「葉克膜（ECMO）主機」給衛福部金門醫院，為...

隨水費徵收不如隨袋徵收？高雄人均垃圾費貴台北1倍

高雄每天人均垃圾產量1.65公斤、六都第一，垃圾隨袋徵收制度超商試辦多年未擴及全市。市議員白喬茵指出，隨水費徵收費用比隨...

澎湖掩埋場火警…縣長陳光復公開道歉 承諾加速興建焚化爐

澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場近日發生火警，濃煙與惡臭飄散，引發居民不滿。居民和民代今天前往縣府陳情，縣長陳光復接下陳情書，...

六龜區公所攜手返鄉客籍青年 開創「客+五感」系列伴手禮

高雄市六龜區公所特別攜手客籍青年甜點師江舟航，巧妙結合六龜在地文化與產業特色，串聯木作、陶藝、染織、香氛與客家飲食文化，...

金門太武山智慧救援奪全國創新獎 救援時間快30分鐘

金門縣消防局近年積極推動智慧山域治理，在衛福部「114年健康城市與高齡友善城市獎」中以「太武山金安心－智慧救援·永續金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。